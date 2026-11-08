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Arsuz’da Pirinçlik jandarma karakolu yeni hizmet binasına kavuştu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz'daki Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı'nın yeni hizmet binasını inceledi; personelle görüşüp bilgi aldı ve teşekkür etti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Arsuz’da Pirinçlik jandarma karakolu yeni hizmet binasına kavuştu

Yeni hizmet binasında inceleme:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz ilçesinde hizmete giren Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığının yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, binayı dolaşarak çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Binanın donanımı ve sunulan hizmetler:

Vali Masatlı, ziyaret sırasında binanın fiziki donanımı, personelin çalışma ortamları ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı. Yapılan incelemede, yeni tesisin sunduğu ortamın hizmet kalitesine katkı sağlaması hedeflendi.

Personelle buluşma ve teşekkür:

Karakolda görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelen Masatlı, kamu düzeninin sağlanması ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla görev yapan personele teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Vali, yeni hizmet binasının jandarma personelinin görevlerini daha etkin ve donanımlı bir ortamda yürütmesine katkı sağlamasını temenni etti.

VALİ MUSTAFA MASATLI, PİRİNÇLİK JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI’NIN YENİ HİZMET BİNASINDA...

VALİ MUSTAFA MASATLI, PİRİNÇLİK JANDARMA KARAKOL KOMUTANLIĞI’NIN YENİ HİZMET BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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