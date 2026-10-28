Kars'ın eski süt tozu fabrikası bilim merkezi olarak yeniden işlevlendiriliyor

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Kars Merkez Yeni Mahalle’de yer alan tescilli Eski Süt Tozu Fabrikası, 140 milyon TL bütçeyle kapsamlı bir restorasyon ve işlevlendirme sürecine giriyor. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen Gazi Kars Bilim Merkezi Projesi, kentin eğitim, bilim, teknoloji, kültür ve turizm altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Projenin yararlanıcısı Kars İl Özel İdaresi olup yatırımın 126 milyon TLlik bölümü SERKA tarafından, 14 milyon TLlik eş finansman ise Kars İl Özel İdaresi tarafından karşılanacak.

Merkezin yalnızca binanın fiziksel onarımını içermeyeceği; tefrişat ve bilimsel donanım temini gibi uygulama aşamalarının da TÜBİTAK tarafından üstlenileceği ifade edildi. Bu sayede tarihi yapının özgün kimliği korunurken çağdaş eğitim altyapısıyla buluşturulması hedefleniyor.

Tarihi yapının korunması ve işlevlendirme:

Tescilli Eski Süt Tozu Fabrikası, koruma ilkeleri doğrultusunda restore edilecek ve endüstriyel miras olarak korunacak. Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana ve 6 bin 500 metrekare açık alana yayılacak yerleşkede, kullanılmayan bölümler bilimsel ve eğitsel faaliyetlere uyarlanacak. Bu dönüşüm, geçmişte üretim yapılan bir endüstri yapısının gelecekte bilimsel üretimin ve öğrenmenin merkezine dönüşmesini sağlayacak.

Restorasyon çalışmaları sırasında yapının mimari ve tarihsel değerlerine özen gösterilecek; mekân organizasyonu çocuk, genç ve ailelerin kullanımına uygun şekilde planlanacak.

Eğitim programları, atölyeler ve teknik altyapı:

Gazi Kars Bilim Merkezi'nde ziyaretçilerin deneyimle öğrenmesine imkân verecek bir dizi bölüm planlandı. Merkezde yer alması öngörülen birimler arasında planetaryum, etkileşimli sergi alanları ve farklı bilim dallarına yönelik en az 5 tematik atölye bulunuyor. Ziyaretçiler sadece sergileri izlemekle kalmayıp deneylere katılarak bilimsel kavramları uygulamalı biçimde deneyimleyecek.

Eğitim programları, öğrencilerin araştırma, tasarlama, geliştirme ve üretme süreçlerinde aktif rol almasını sağlayacak şekilde kurgulanacak; gençlerin ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanması için altyapı sunulması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Protokol töreni ve toplumsal etkiler:

Bilim ve Sanat Merkezi İmza Protokol Töreni, Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ve Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan katıldı. Program kapsamında söz alan yetkililer projenin Kars için önemine vurgu yaparak hayırlı olmasını diledi ve protokol imzalandı.

Proje tamamlandığında, ailelerin birlikte ziyaret edebileceği, yerel halkın yanı sıra kenti ziyaret eden turistlerin de ilgisini çekecek bir merkez ortaya çıkması öngörülüyor. Böylece hem endüstriyel mirasın korunması hem de bölgenin eğitimsel ve kültürel çekim gücünün artırılması hedefleniyor.

Toplam 140 milyon TLlik yatırımın hayata geçirilmesiyle, yıllarca Kars’ın üretim geçmişine tanıklık eden Eski Süt Tozu Fabrikası, bu kez bilimin, teknolojinin ve gençlerin üretiminin merkezi olarak kapılarını açacak. Proje, kentin gelecek kuşaklara aktarılacak bir eğitim ve kültür mirası geliştirmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

140 MİLYONLUK BİLİM YATIRIMI: KARS’IN TARİHİ SÜT TOZU FABRİKASI BİLİM MERKEZİ OLUYOR(KARS-İHA)