Çorum'da dronla trafik denetimi İnönü Caddesi'ndeki kırmızı ışık ihlallerine 100 bin lira ceza

Çorum'da dron destekli denetimle kırmızı ışık ihlalleri tespit edildi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı havadan takip edildi. Denetimlerin ana noktası olarak İnönü Caddesi belirlendi ve kurallara uymayan sürücüler anlık görüntülerle tespit edildi.

denetimin yürütülüşü ve ekipler:

Operasyon, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği iş birliğiyle gerçekleştirildi. Ekipler, dron görüntüleri üzerinden ihlalleri kayıt altına alıp, tespit edilen sürücüleri tek tek belirledi.

uygulanan cezalar ve tespit edilen ihlaller:

Denetimde, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen 20 sürücü hakkında toplam 100 bin TL idari para cezası uygulandı. Uygulama, ihlal tespitinin hızlı ve kesin şekilde yapılabilmesine olanak sağlayan dron desteğinin etkinliğini gösterdi.

Yetkililerce yapılan tespitlerde, havadan yapılan izleme sayesinde trafiğin yoğun olduğu noktalarda kural ihlallerinin anında saptanabildiği ve kayıtlarla belgelendiği vurgulandı. Denetimin amacı olarak, şehir içi trafik güvenliğinin sağlanması ve kurallara uyumun artırılması gösterildi.

ÇORUM'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TRAFİK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA HAVADAN DRONE İLE YAPILAN DENETİMLERDE, KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 20 SÜRÜCÜYE TOPLAM 100 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ.