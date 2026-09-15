Çorum'da gençlerin üniversite yolculuğuna belediye desteği

Çorum Belediyesi'nden sınav hazırlığında somut destek

Çorum Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik yeni dönem YKS kurslarını başlattı. Belediye bünyesindeki Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezinde başlayan eğitimlerle gençlere hem akademik hem de rehberlik desteği sunuluyor.

Yeni dönemin açılışında öğrenciler ilk derslerin heyecanını yaşadı; ders kitapları sınıflardaki yerini aldı ve katılımcılar belirlenen program doğrultusunda çalışmaya başladı. Kurslara kabul, kurs öncesi yapılan sınav sonucu belirlendi ve başarılı öğrenciler 9-12 Eylül tarihleri arasında kesin kayıtlarını tamamladı.

Program içeriği ve sınav takvimi:

Kurslar 14 Eylül 2026 tarihinde başladı. YKS hazırlık programı kapsamında öğrencilere haftalık 30 saat ders verilmesi, düzenli etütler ve kapsamlı soru çözümleri planlanıyor. Ayrıca katılımcılar için 40 deneme sınavı yapılacak; bu denemeler sınav pratiğini arttırmayı hedefliyor.

Eğitimin takibi ve yönlendirmede de sistematik bir yaklaşım benimsendi. Kurs kapsamında öğrencilere Öğrenci Takip Sistemi ile ilerleme raporları sunulacak, ayrıca Tercih Danışmanlığı hizmetiyle sınav sonrası yönlendirme sağlanacak.

Belediyenin rolü ve gençlere mesaj:

Çorum Belediyesi, gençlerin eğitim ve gelecek hedeflerine ulaşmalarına katkı vermeyi sürdürüyor. Yeni dönem kurslarıyla mezun öğrencilerin sınava hazırlık süreçleri destekleniyor ve üniversite hedeflerine yönelik düzenli bir çalışma temposu sağlanıyor. Kurslar, öğrencilerin sınav maratonunda yanlarında olmayı amaçlıyor.

ÇORUM BELEDİYESİ’NİN ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN 12. SINIF VE MEZUN ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ YENİ DÖNEM KURSLARI BAŞLADI.