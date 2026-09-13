Eğitim-Bir-Sen'den yeni döneme hazırlık: öğretmenleri ve eğitim eşitsizliğini önceliklendirin

Eğitim-Bir-Sen'in 2026-2027 öğretim yılı beklentileri

Eğitim-Bir-Sen, 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak yeni döneme ilişkin önceliklerini paylaştı. Sendika, eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarının sadece okulun ilk gününde konuşulup unutulmaması; aksine kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni dönemin, Türkiye'yi geleceğe güven ve refah içinde taşıyacak nitelikli ve verimli bir eğitim yılı olmasının temenni edildiği bildiride, tüm paydaşlara hayırlı olması dileği iletildi.

PISA 2025 ve öğretmenlerin rolü:

Eğitim-Bir-Sen, PISA 2025 sonuçlarını olumlu bir gelişme olarak gördüğünü belirtti ve fen bilimleri, okuma becerileri ile matematik alanlarındaki başarıyı hem eğitim yatırımlarına hem de öğretmenlerin emeğine, gayretine ve fedakârlığına bağladı. Sendika, bu başarının arkasındaki öğretmenleri takdir ederek emek ve özveri için teşekkür etti. Ancak PISA 2025'in aynı zamanda bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı farklarının arttığını göstermesi, eğitimdeki eşitsizlik sorununa dikkat çekti ve bu alanda atılması gereken ilave adımların varlığını ortaya koydu.

İstihdam, çalışma koşulları ve çözüm talepleri:

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mülakat mağduru öğretmenler için PIKTES öğretmen alımı süreci üzerinden üretilen çözüm ile iller arası mazerete bağlı yer değişikliğinde ikinci hak tanınması ve 2023'te atanan sözleşmeli öğretmenlere verilen yer değişikliği imkânının olumlu adımlar olduğu kaydedildi. Buna rağmen sendika, sahadaki temel sorunların devam ettiğini vurguladı.

Başta öğretmen açığı, öğretmen istihdamının bölgeler arası dengesiz dağılımı ve iş güvencesiz ücretli öğretmen istihdamı olmak üzere; sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının çalışma barışını ve motivasyonu olumsuz etkilediği, yer değişikliği taleplerinin karşılanamaması, kariyer basamaklarına esas hizmet süresi tespitindeki eksiklikler, ek ders ücretlerinin yetersizliği gibi konuların çözüm beklediği belirtildi.

Okul yöneticiliğinin kariyer mesleği olarak düzenlenmemesi, norm kadro fazlası personel sorunu ile bu personelin sürekli yer değişikliğine tabi tutulması, okulların güvenlik görevlisi ve yardımcı personel ihtiyacı, bütçe yetersizlikleri ile okullarda yaşanan şiddet olayları da açıklamada öne çıkarılan başlıklar arasında yer aldı.

Acil adımların önemi:

Eğitim-Bir-Sen, eğitimde vakit kaybına tahammülün olmadığını, yapılması gereken çok işin çözüme kavuşmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Sendika, öğretmenlerin motivasyonunun artması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yetkililerin kalıcı politikalar üretip uygulamaya geçmesi gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının beklentilerini karşılayacak adımların atılmasını, eğitimde eşitsizlikleri azaltacak ve istihdamı dengeli hale getirecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etti ve yeni eğitim-öğretim yılının eğitim çalışanlarına, öğrencilere, velilere ve Türk milletine hayırlı olmasını diledi.

EĞİTİM-BİR-SEN; 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN BEKLENTİLERİNİ YAZILI BİR AÇIKLAMA YAPARAK YAYIMLADI.