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Yahşihan’da öğrencilerin dönüşü ilçeyi yeniden canlandırdı

Yaklaşık 32 bin öğrencinin dönüşüyle Yahşihan’ın günlük hareketli nüfusu iki katına yaklaştı; yurt yerleştirmelerinde 7 bin 650 öğrenci barınıyor.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 19:52

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 19:59

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yahşihan’da öğrencilerin dönüşü ilçeyi yeniden canlandırdı

Yahşihan’da yeni dönemle birlikte canlanan yaşam

Kırıkkale’nin yaklaşık 39 bin nüfuslu Yahşihan ilçesi, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla yeniden hareketlendi. İlçede bulunan üniversite öğrenci sayısı yaklaşık 32 bin olarak kaydediliyor; öğrencilerin şehre dönüşüyle günlük hareketli nüfusun iki katına yaklaştığı belirtiliyor.

Öğrencilerin büyük bölümü Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleşiyor. İlde yürütülen yerleştirme sürecinde, şu ana kadar yurtlara 7 bin 650 öğrencinin kaydı yapıldı. Kız ve erkek yurtlarına yerleşme hakkı kazananların tamamının barınma ihtiyacı karşılandı, yedekte bekleyen öğrenci bulunmadığı bildirildi.

yurt yerleştirme ve sunulan hizmetler:

Yeni dönemde yurtların aylık ücreti 1.455 lira olarak belirlendi. Öğrencilere sunulan beslenme desteği günlük toplam 300 lira olup, kahvaltı için 110 lira ve akşam yemeği için 190 lira ayrıldı; kahvaltı ve akşam yemeği bu destek kapsamında öğrencilere ücretsiz veriliyor. Menüler diyetisyenler tarafından hazırlanıyor ve özel beslenme ihtiyacı olanlar için alternatif seçenekler sağlanıyor.

Yurtlarda kalan öğrenciler çamaşır ve kurutma makinelerinden ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca internet, 24 saat sıcak su ve güvenlik hizmeti sunuluyor; ortak kullanım alanlarının temizliği düzenli olarak yapılıyor. Psikologlar tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti verilirken ders çalışma salonları ile sosyal ve sportif alanlar da öğrencilerin kullanımına açık tutuluyor.

öğrenci ve ailelerin izlenimleri:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş yurtları ziyaret ederek kayıt işlemleri devam eden öğrenciler ve aileleriyle görüştü ve yeni eğitim öğretim döneminin başarılı geçmesini diledi. Oğlunu yurda yerleştiren Ramazan Özer mutluluk ve hüzün karışımı duygular yaşadıklarını, çocuğunun Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne başladığını ve yurda kaydını yaptırdıklarını belirtti.

Yeni döneme başlayan öğrenciler de heyecan ve endişelerini paylaştı. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zafer Özer yeni okul hayatının heyecanını yaşadığını söylerken; Ankara’dan gelen 4. sınıf öğrencisi Buse Mutlu yıllar geçtikçe ilk gün heyecanının azaldığını, yurt yönetimi ve çalışanlarının ilgili davrandığını, yeni arkadaşlıklar kurulmasını dilediğini ifade etti. İkinci sınıf öğrencisi Ada Sıla Yayla yurt ortamından memnun olduğunu, odaların geniş olduğunu ve oda arkadaşlarından memnun olduğunu belirtti. Üniversite öğrencisi Betül Ortaç ise arkadaşlarını ve yurdu özlediğini, zorlu ama verimli bir dönemin kendilerini beklediğini söyledi.

Ankara’dan gelen velilerden Necmi Çakmak tüm öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı dileyerek iyi temennilerini iletti. Bazı yeni kayıt yaptıran öğrenciler ise yerleşme heyecanı ve hafif stresin normal olduğunu paylaştı.

Yerleşme sürecinin tamamlanması ve sağlanan kapsamlı hizmetlerle Yahşihan’da öğrencilerin dönüşü, hem ilçenin sosyo-ekonomik hareketliliğini artırdı hem de eğitim yılı başlangıcına hazırlıklı bir giriş yapıldığını gösterdi.

KIRIKKALE&#039;NİN 39 BİN NÜFUSLU YAHŞİHAN İLÇESİ, ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİNİN DÖNÜŞÜYLE YENİDEN...

KIRIKKALE'NİN 39 BİN NÜFUSLU YAHŞİHAN İLÇESİ, ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERİNİN DÖNÜŞÜYLE YENİDEN HAREKETLENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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