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Sinop'ta ders zili öncesi okul çevrelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

2026-2027 eğitim-öğretim dönemi öncesi Sinop'ta okul ve çevrelerinde güvenlik artırıldı; 118 ekip ve 201 personel ilk gün görev yapacak.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sinop'ta ders zili öncesi okul çevrelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

Sinop'ta yeni eğitim-öğretim yılı öncesi güvenlik hazırlıkları:

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Sinop'ta öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri tarafından okul ve okul çevrelerinde tedbirler artırıldı. İl genelinde 159 okulta eğitim verilecek; bu okullarda görev alacak öğretmen sayısı 2 bin 860 ve ders başı yapacak öğrenci sayısı 31 bin 50 olarak açıklandı.

Planlanan görev dağılımı:

Eğitim-öğretim yılının ilk gününde okul çevrelerinde görevlendirilecek personel ve ekip sayıları belirlendi. İlk gün için toplam 118 ekip ve 201 personel okul ve çevrelerinde görev yapacak. Ayrıca, il genelinde 100 okul için okul bahçe görevlendirmesi yapıldı. Okul kolluk görevlileri, okul bahçe görevlileri, güvenli eğitim koordinasyon görevlileri ve devriye ekipleri ihtiyaç doğrultusunda sahada yer alacak.

Denetim alanları ve hedeflenen önlemler:

Ekipler, öğrenci güvenliğini sağlamak için okul çevreleri ve öğrenci servis araçlarına yönelik denetimlere yıl boyunca devam edecek. Öncelikli denetim ve müdahale alanları arasında uyuşturucuyla mücadele, trafik güvenliği, asayiş ve siber güvenlik yer alıyor. Ekiplerin sahadaki kontrolleri, öğrenci hareketliliğinin yoğun olduğu saatlerde yoğunlaştırılacak.

Yetkililer, alınan tedbirlerin amacının öğrencilerin güven içerisinde eğitim görmelerini sağlamak ve ailelerin çocuklarını huzurla okula gönderebilmeleri olduğunu vurguladı. Denetimlerin sadece yılın ilk günüyle sınırlı kalmayacağı, ihtiyaç halinde görevlendirmelerin ve kontrollerin sürdürüleceği bildirildi.

SİNOP’TA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR ORTAMDA...

SİNOP’TA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR ORTAMDA EĞİTİM GÖRMESİ AMACIYLA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL VE OKUL ÇEVRELERİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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