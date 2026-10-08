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Çorum’un gelecek üç dekadına hazırlık: 75 bin m³/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi ihalesi yapıldı

Çorum için günlük 75 bin m³ kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisinin yapım ihalesi yapıldı; tesis, belediyenin 30 yıllık atıksu ihtiyacını karşılayacak.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Çorum’un gelecek üç dekadına hazırlık: 75 bin m³/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisi ihalesi yapıldı

Çorum'da atıksu altyapısında yeni adım:

Çorum Belediyesi, kentte uzun vadeli atıksu ihtiyacını karşılamayı amaçlayan büyük ölçekli bir projede önemli bir aşamaya ulaştı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından yeni dönem 41 proje arasında yer aldığı belirtilen tesisin yapım ihalesi gerçekleştirildi. Projenin finansmanında Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kredisi kullanılacak.

İhaleye, üçü yabancı ortaklı olmak üzere toplam beş firma teklif sundu. Sunulan teklifler, ihale dokümanında belirtilen kriterler ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda teknik ve mali açıdan değerlendiriliyor. Nihai sonuç, incelemelerin tamamlanmasının ardından ilgili usul ve esaslara göre kesinleştirilecek.

proje kapsamı ve teknolojiler:

Tasarla-yap modeliyle hayata geçirilmesi planlanan tesis, günlük 75 bin metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlandı. Tesiste ileri biyolojik arıtma teknolojileri kullanılacak; tesis bünyesinde kaba ve ince ızgaralar, kum ve yağ tutucular, biyolojik arıtma havuzları, son çökeltme havuzları ile çamur yoğunlaştırma ve susuzlaştırma üniteleri yer alacak.

Ayrıca dezenfeksiyon sistemleri tesis kapsamında planlanırken, biyolojik süreçlerle azot ve fosfor giderimi sağlanacak şekilde tasarım yapılacak. Gerektiğinde tersiyer arıtma ünitelerinin devreye alınabilmesi öngörülüyor; bu yaklaşım, çıktının kalite gereksinimlerine ve kullanım amaçlarına göre esneklik sağlayacak.

su geri kazanımı ve işletme altyapısı:

Projenin dikkat çekici bileşenlerinden biri de su geri kazanım ünitesi olacak. Günlük 15 bin metreküp kapasiteyle tasarlanan bu ünitenin, arıtılmış suyun tarımsal sulama ve benzeri yeniden kullanım amaçlarına yönlendirilmesini mümkün kılması hedefleniyor. Böylece tesis, yalnızca atıksu arıtmakla kalmayıp su kaynaklarının verimli kullanılmasına da katkı sağlayacak.

Tesis kapsamında ayrıca laboratuvar ve depo alanları, elektrik dağıtım sistemi, SCADA kontrollü otomasyon altyapısı, pompa istasyonları, kimyasal hazırlama ve dozaj sistemleri ile çamur işleme tesisleri kurulması planlanıyor. Bu altyapılar işletme güvenliği, izlenebilirlik ve verimlilik açısından önemli olacaktır.

İleri biyolojik arıtma tesisinin devreye alınmasıyla Çorum’un atıksu altyapısının önemli ölçüde güçlendirilmesi, çevrenin korunması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor. Belediye yetkilileri, projenin şehir için önümüzdeki 30 yılın ihtiyaçlarını karşılayacak kapasite ve teknoloji sunduğunu belirtiyor.

ORUM’UN UZUN VADELİ ATIKSU İHTİYACINI KARŞILAMASI PLANLANAN 75 BİN METREKÜP/GÜN KAPASİTELİ İLERİ...

ORUM’UN UZUN VADELİ ATIKSU İHTİYACINI KARŞILAMASI PLANLANAN 75 BİN METREKÜP/GÜN KAPASİTELİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İÇİN YAPIM İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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