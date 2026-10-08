Seyrantepe'ye yeni nefes: 100. yıl spor kompleksi yükseliyor

proje ve kapsam:

Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçenin Seyrantepe mahallesinde yapımına başlanan 100. Yıl Spor Kompleksi için inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Proje, 6 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine planlandı ve farklı spor branşlarına, sosyal aktivitelere ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği mekanlara ev sahipliği yapacak.

altyapı ve tesisler:

Kompleks içerisinde voleybol sahası, basketbol sahası ve tenis kortu yer alacak. Bu spor alanlarının yanı sıra dinlenme alanları, kafeterya ve sosyal tesis ile çocuk oyun alanları da bulunacak; böylece hem spor faaliyetlerine hem de günlük aile kullanımına uygun bir yaşam alanı hedefleniyor.

topluma katkı ve beklentiler:

Çalışmaların tamamlanmasıyla 100. Yıl Spor Kompleksi, özellikle çocukların ve gençlerin başta olmak üzere tüm vatandaşların sporla buluşabileceği, aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği modern bir alan olacak. Projenin ilçenin sosyal ve sportif yaşamına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın ise devam eden çalışmalar hakkında şu değerlendirmede bulundu: "Akdağmadeni’mizin sosyal ve sportif yaşamına değer katacak 100. Yıl Spor Kompleksi’mizde çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabileceği, ailelerimizin güzel vakit geçirebileceği modern ve nitelikli bir alanı daha ilçemize kazandırıyoruz."

İnşaat faaliyetleri ilçede yakından takip edilirken, proje tamamlandığında bölge halkının kullanımına açık, çok amaçlı bir sosyal ve spor merkezi olması hedefleniyor.

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇENİN SEYRANTEPE MAHALLESİNDE YAPIMINA BAŞLANAN 100. YIL SPOR KOMPLEKSİ'NDE ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.-