Coşkun Aral'ın fotoğrafları Misi'de insanın direnişine tanıklık ediyor

Coşkun Aral'ın 'Yaşamın Kıyısında' sergisi Misi'de

Usta gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aralın Türkiye dahil olmak üzere 12 ülkede çektiği 50 kareden oluşan 'Yaşamın Kıyısında' sergisi, Gümüştepe Mahallesi (Misi) sınırları içindeki Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'nde kapılarını açtı. Sergi, sanatseverler tarafından 21 Mart'a kadar gezilebilecek.

Sergi ve eserlerin anlatısı:

Sergide yer alan fotoğraflar, 12 ülkeden gelen tanıklıkları bir araya getiriyor; Türkiye, Afganistan, Kuzey İrlanda, Sudan ve Yemen gibi farklı coğrafyalardan kesitler izleyiciye sunuluyor. Toplamda 50 fotoğrafın sergilendiği alanda, fotoğraflara eşlik eden metinlerin de bulunduğu belirtiliyor. Bu anlatıları, fotoğrafların ardındaki kişisel hafızayı yansıtması için Aral’ın eşi Müge Aral kaleme aldı; böylece karelerin arkasındaki hikâyeler ve o günün koşulları daha yakından okunabiliyor.

Açılış ve konuşmalar:

Açılışa, yoğun bir katılım oldu; törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Başkan Yardımcısı Okan Şahin de katıldı. Başkan Özdemir, Nilüfer’de kültür ve sanat çalışmalarını toplumsal belleğin bir parçası olarak gördüklerini vurguladı ve Aral’ın objektifinin hafızalarda derin izler bıraktığını söyledi. Özdemir, sergideki karelerin, zor koşullar altındaki insanların var olma mücadelesine ışık tuttuğunu belirtti.

Aral’ın bakışı ve serginin hedefi:

Coşkun Aral konuşmasında mesleğe 1974 yılında başladığını hatırlattı ve kendisini "bir göz tanığı" olarak tanımladı. Fotomuhabiri kimliğiyle insanı, yaşadığı coğrafyayı belgelemeyi amaçladığını; böylece insanlığın hatalarını tekrarlamaması için arkasında bir belge bırakmak istediğini ifade etti. Aral, hâlâ seyahat etmeye devam ettiğini, fotoğrafladığı yerleri yeniden ziyaret edip değişimlerine tanıklık etmek ve bunu gençlerle paylaşmak istediğini söyledi. Ayrıca, bu sergiyle ilk kez bir basın fotoğrafçılığı sergisi açtıklarını ve bir fotoğrafın kamuoyuna nasıl servis edildiğini gösteren bir sunum hazırladıklarını aktardı.

Küratör değerlendirmesi:

Serginin küratörü Engin Özendes ise Aral’ın dünyanın en zor coğrafyalarına ulaşarak, en imkânsız olayların içinde bulunduğuna dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi'ndeki sergi, izleyiciye hem fotoğrafın estetik yönünü hem de arkasındaki insan hikâyelerini bir arada sunuyor.

USTA GAZETECİ COŞKUN ARAL'IN, TÜRKİYE DAHİL 12 ÜLKEDE ÇEKTİĞİ 50 FOTOĞRAFINDAN OLUŞAN "YAŞAMIN KIYISINDA" SERGİSİ, GÜMÜŞTEPE MAHALLESİ'NDEKİ (MİSİ) NİLÜFER BELEDİYESİ FOTOĞRAF MÜZESİ'NDE KAPILARINI AÇTI. SERGİ, 21 MART'A KADAR GEZİLEBİLECEK.