İnegöl'de 10. kitap günleri hafta sonunu yoğun ilgiyle geçirdi

İlgi ve katılım:

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen 10. İnegöl Kitap Günleri, 30 Ekim Cuma günü başlayan ve 8 Kasım Pazar gününe kadar sürecek programında hafta sonunu da yoğun bir tempoyla geçirdi. Organizasyonun geride kalan dokuz gününde her yaştan ziyaretçi fuar alanını doldurarak kitaplarla ve yazarlarla buluştu.

Etkinlik kapsamında fuar alanında sergilenen yayınevleri, paneller ve söyleşiler, vatandaşların hafta içi ve hafta sonu tercihlerini kitap fuarından yana kullanmalarına neden oldu. Aileler ve farklı yaş grupları özellikle hafta sonu düzenlenen söyleşi ve imza günlerine yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcı sayı ve olanaklar:

On günlük organizasyonda 145 yazar, 105 yayınevi ve 1 milyonu aşkın kitap kitapseverlerle buluşturuldu. Açılıştan itibaren süregelen yoğun ilgiden dolayı stantlar ve söyleşi salonlarında hareketli görüntüler oluştu; ziyaretçiler kitap alışverişi yaparken aynı zamanda yazarlarla tanışma fırsatı buldu.

Etkinlik, 7 Kasım Cumartesi günü özellikle kalabalık bir gün yaşadı. Hafta sonu olmasının etkisiyle aileler fuar alanına akın etti; çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir kitlenin katılımı görüldü.

Hafta sonunun öne çıkanları:

7 Kasım Cumartesi günü programında pek çok yazar söyleşi ve imza günleriyle okurlarıyla buluştu. Oytun Erbaş, Mert Arık, Nurullah Genç, Yasin Pişgin, Vehbi Vakkasoğlu, Canten Kaya ve Kahraman Tazeoğlu başta olmak üzere konuk yazarların katılımıyla salonlar dolup taştı ve imza kuyruğu oluşturan okurlar dikkat çekti.

Söyleşilerde yer yer yoğun katılım nedeniyle salon düzenlemeleri yapıldı; yazar-okur buluşmaları etkinliğin en hareketli anlarını oluşturdu.

Final programı ve beklenti:

10. İnegöl Kitap Günleri bugün (8 Kasım Pazar) itibariyle final yapacak. Hafta sonu olması nedeniyle fuarın İnegöl dışından, çevre il ve ilçelerden de ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Final günü programında 14.00'da Sertaç Abi, 15.00'te İsmail Hakkı Aydın, 16.00'da Hatice Nur Ege ve 17.00'de Dilek Cesur kitapseverlerle söyleşi ve imza günlerinde bir araya gelecek.

Organizasyon yetkilileri, etkinliğin son gününde de yüksek katılım öngörüyor ve ziyaretçilere zengin bir kültürel program sunulmaya devam edeceğini belirtiyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ 10. İNEGÖL KİTAP GÜNLERİ, HAFTA SONU BİNLERCE KİTAPSEVERİ AĞIRLIYOR. CUMARTESİ GÜNÜ BİRBİRİNDEN DEĞERLİ YAZARLARIN SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNLERİNİN YER ALDIĞI ORGANİZASYONA HER YAŞTAN KİTAPSEVER ADETA AKIN ETTİ.