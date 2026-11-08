Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Ağasar'da kışa hazırlık: Sinlice'de elma ve armut pekmezi geleneği

Şalpazarı'nda Oğuz Çepni geleneği sürüyor: Sinlice'de elma ve armutlar odun ateşinde, şeker ve katkı maddesi kullanılmadan 'armut balı'na dönüşüyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ağasar'da kışa hazırlık: Sinlice'de elma ve armut pekmezi geleneği

Ağasar'da pekmez mevsimi:

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Sinlice Mahallesi'nde sonbahar, yalnızca yaprak dökümü değil aynı zamanda kışlık hazırlıkların da başladığı bir dönem. Bölgede yaşayanlar, Oğuz Çepni Türklerinin kuşaktan kuşağa aktardığı yöntemlerle elma ve armutları toplayıp geleneksel usulle pekmez haline getiriyor. Dalından seçilerek toplanan meyveler, ailelerin bahçelerinde kurulan büyük kazanlarda işleniyor; ortaya çıkan sonuç ise yörede 'armut balı' olarak anılan doğal bir ürün oluyor.

Hazırlık ve üretim süreci:

Toplanan armut ve elmalar önce ayıklanıp temizleniyor, ardından küçük parçalara ayrılarak büyük kazanlara konuyor. Meyveler iyice yumuşayıncaya kadar pişirildikten sonra ezilip süzülerek posasından ayrılıyor; elde edilen meyve suyu bakır veya metal kazanlara aktarılıyor. Üretimin en zahmetli aşaması, bu suyun odun ateşinde saatlerce kaynatılması. Kazanın dibinin tutmaması ve taşmaması için sürekli karıştırma gerektiren bu süreçte su buharlaştıkça sıvı koyulaşıyor ve pekmezin kendine özgü rengi, kokusu ve kıvamı oluşuyor. İstenilen yoğunluğa ulaştığında pekmez soğutularak temiz kaplara dolduruluyor ve kış boyunca tüketilmek üzere saklanıyor.

Doğallık ve kullanım şekli:

Sinlice'de hazırlanan elma ve armut pekmezi, üretim sırasında şeker veya katkı maddesi eklenmeden önce meyvelerin kendi doğal şekeriyle tatlanıyor. Bu yönüyle aile kahvaltılarının vazgeçilmezi haline gelen pekmez, soğuk günlerde enerji ve lezzet sağlıyor. Hazırlanan pekmezler çoğunlukla cam kavanozlarda muhafaza edilip kış boyunca tüketiliyor.

Kültürel boyut ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi:

Pekmez yapımı Ağasar için sadece besin hazırlığı değil, aynı zamanda bir kültür aktarımı. Birçok ailede üretim bilgisi büyüklerden öğreniliyor; kazanların başında geçirilen saatler, birlik ve dayanışmanın simgesi olarak tanımlanıyor. Yerel halk, geçmişten gelen bu geleneği korumaya çalışıyor; her kazan kaynarken bir zamanların anıları, alın teri ve mahalle dayanışması da yeniden canlanıyor. Hazırlanan kavanozlar ise sadece tat değil, aynı zamanda ninelerden ve dedelerden gelen hatıraları da içine alıyor.

Sinlice'deki pekmez geleneği, Ağasar mutfağının özgün lezzetlerinden biri olarak yaşamaya devam ediyor; üretim sürecindeki emek ve doğallık, bu geleneksel ürünün değerini artırıyor.

TRABZON’UN ŞALPAZARI İLÇESİNDE OĞUZ ÇEPNİ TÜRKLERİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAŞATTIĞI GELENEKSEL ELMA...

TRABZON’UN ŞALPAZARI İLÇESİNDE OĞUZ ÇEPNİ TÜRKLERİNİN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAŞATTIĞI GELENEKSEL ELMA VE ARMUT PEKMEZİ YAPIMI, SONBAHAR AYLARINDA KURULAN BÜYÜK KAZANLARDA SÜRDÜRÜLÜYOR. DALINDAN ÖZENLE TOPLANAN MEYVELER, ODUN ATEŞİNDE SAATLER SÜREN ZAHMETLİ BİR ÇALIŞMANIN ARDINDAN YÖREDE 'ARMUT BALI' OLARAK DA BİLİNEN DOĞAL PEKMEZE DÖNÜŞTÜRÜLEREK KIŞ AYLARINDA TÜKETİLMEK ÜZERE HAZIRLANIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Silivri'de yetişen Aziz Nektarios anıldı; kültürler buluşmasının önemi vurguland...
images

Müzik ve anlatıyla veda: Eskişehir'de son veda konseri
images

Şiir ikindileri Salihli'de 54. yılında sanatla, hatıralarla ve ödüllerle buluştu
images

Coşkun Aral'ın fotoğrafları Misi'de insanın direnişine tanıklık ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da şase değişikliğiyle araçları piyasaya süren atölyelere eş zamanlı baskın

Çorum kampüsünde yeni ibadet alanı: Hitit Üniversitesi uygulama camii açıldı

Doğu Anadolu'da kar ve zirai don tehlikesi: üreticilere ve sürücülere uyarı

Malatya'da Kuzey Çevre Yolu'nda çarpışma: Akçadağ Yağmurlu mevkiinde 4 yaralı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı