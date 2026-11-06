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Çubuklu B'de tahliye ve taşınma için hane başına 100 bin TL destek

Beykoz Belediyesi, Çubuklu B Bölgesi'ndeki malik ve kiracılara hane başına 100 bin TL (60 bin tahliye, 40 bin taşınma) doğrudan nakdi destek verecek.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Çubuklu B'de tahliye ve taşınma için hane başına 100 bin TL destek

Beykoz Belediyesi, Çubuklu B için doğrudan nakdi destek kararı aldı

Beykoz Belediye Meclisi, İstanbul'un afet odaklı kentsel dönüşüm sürecinde sahada yaşanan tahliye ve taşınma maliyetlerini hafifletmeyi amaçlayan kapsamlı bir sosyal destek paketini onayladı. Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel tarafından hazırlanan teklifin kabul edilmesiyle, riskli alandaki yapılarda yaşayan malik, kiracı veya ayni hak sahiplerine hane başına doğrudan ödeme yapılacak.

Kime ve ne kadar ödeme yapılacak:

Karara göre, Çubuklu B Bölgesi'ndeki anlaşma kapsamındaki yapılarını 20 Kasım 2026 tarihine kadar tahliye edenler hak sahibi kabul edilecek. Yararlanıcılara hane başına 60 bin TL tahliye yardımı ve 40 bin TL taşınma yardımı olmak üzere toplam 100 bin TL nakdi destek doğrudan sağlanacak. Destek, malik ve kiracı ayrımı gözetmeksizin verilecek; uygulamada hak sahipliği ve tahliye belgeleri esas alınacak.

Süreç, koordinasyon ve hedeflenen etki:

Çubuklu B Bölgesi, 2018'de riskli alan ilan edilmiş olup dönüşüm çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Beykoz Belediyesi'nin Meclis kararı, kentsel dönüşüm sürecindeki tıkanmaların azaltılması, tahliye süreçlerinin hızlanması ve vatandaşların taşınma maliyetlerinin hafifletilmesini amaçlıyor.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, bölge sakinleriyle yapılan görüşmelere atıfta bulunarak: "Hiçbir komşumuzu bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Bugün bu sözümüzü somut bir desteğe dönüştürdük." ifadelerini kullandı. Gürzel, önceliklerinin vatandaş haklarının korunması, sürecin sağlıklı ve şeffaf yürütülmesi ve hak sahiplerinin sağlam, modern konutlara kavuşması olduğunu vurguladı.

Meclis kararıyla hayata geçirilen bu destek paketi, Çubuklu B Bölgesi'ndeki tahliye adımlarını destekleyici bir araç olarak öne çıkıyor. Destekten yararlanma koşulları ve uygulama usulleriyle ilgili ayrıntılar Beykoz Belediyesi tarafından ilan edilecek.

Beykoz’da kentsel dönüşüme 100 bin TL’lik destek

Beykoz’da kentsel dönüşüme 100 bin TL’lik destek

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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