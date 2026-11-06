Dolar 50,1565 +0,06%
Euro 56,0688 -0,19%
Bist 11.324,71 -0,08%
Altın Gram 6.591,05 -0,64%
EUR/USD 1,1174 -0,39%
Brent Petrol 96,96 -1,35%
--°

Alacakaya'da öğrenci çevrelerinde 24 saatlik kapsamlı asayiş denetimi

Alacakaya İlçe Emniyet Amirliği, 05-06 Kasım 2026 tarihlerinde 24 saat süren uygulamayla okul, üniversite ve yurt çevrelerinde 25 araç ve 32 kişiyi kontrol etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Alacakaya'da öğrenci çevrelerinde 24 saatlik kapsamlı asayiş denetimi

Alacakaya'da 24 saat esaslı denetim uygulaması

Alacakaya İlçe Emniyet Amirliği tarafından 05-06 Kasım 2026 tarihlerinde 24 saat esasına göre gerçekleştirilen denetim, okul, üniversite ve yurt çevrelerine odaklandı. Uygulamanın amacı genel asayişin sağlanması ve çocukların ile gençlerin korunmasının güçlendirilmesi olarak açıklandı.

uygulamanın yapıldığı noktalar:

Denetimler Elazığ Caddesi, Alacakaya Meydanı ve ilçenin farklı noktalarında yürütüldü. Uygulama kapsamında toplam 25 araç ve 32 şahıs kontrol edildi; kontroller sırasında güvenlik önlemlerine öncelik verildi.

amaç ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğunu belirterek benzer denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Denetimlerin özellikle çocuklar ve gençlerin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ELAZIĞ’IN ALACAKAYA İLÇESİNDE GENEL ASAYİŞİN SAĞLANMASI, ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASI AMACIYLA...

ELAZIĞ’IN ALACAKAYA İLÇESİNDE GENEL ASAYİŞİN SAĞLANMASI, ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASI AMACIYLA OKUL, ÜNİVERSİTE VE YURT ÇEVRELERİNDE KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 24 SAAT ESASINA GÖRE YAPILAN UYGULAMALARDA 25 ARAÇ VE 32 ŞAHIS KONTROL EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa’da yanan orman alanı bir yılda dramatik şekilde geriledi
images

İklim zirvesi COP31 Antalya'da yaşayan sürdürülebilirlik laboratuvarı sunacak
images

Bingöl’de zirveler beyaza büründü, sonbahar ve kış yan yana
images

Sinop'ta yağışın bilançosu açıklandı: ekipler 10 ihbara müdahale etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı

Avcılar'da tartışma sokakta da şiddetlenince kadın ağır yaralandı

Cop31 Antalya'ya hazırlanırken: dev güvenlik düzeni ve ilk konuklar

ESOGÜ'de lösemili çocuklara umut ve neşe

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi