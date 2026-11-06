Kışkılı'da kışın ilk imzası: yüksek köy beyaz örtüyle kaplandı

Kışkılı beyaza büründü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı, Türkiye’nin en yüksek rakımlı köylerinden biri olarak bilinen Kışkılı, etkili kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklıklarındaki düşüşün ardından yüksek kesimlerde görülen yağış, köyü kış manzarasına çevirdi.

Kar yağışı ve günlük yaşam:

Mevsimin ilk karı, özellikle yüksek rakımı nedeniyle soğuğun erken hissedildiği bölgede günlük yaşamı etkiledi. Ulaşım ve dış mekan işleri zorlaşırken, köy halkı uzun süredir planladıkları kış hazırlıklarını önceden tamamlamıştı. Yerel sakinler, karın gelmesiyle birlikte çevrede oluşan sessiz ve beyaz görüntülerin dikkat çektiğini ifade etti.

Hazırlıklar ve görsel etki:

Vatandaşlar, olası zorluklara karşı tedbirlerini günler öncesinden almıştı; bu hazırlıklar yağışın etkilerini azaltmayı sağladı. Ayhan Gültekin de Kışkılı'da mevsimin ilk karının yağdığını belirtti. Ortaya çıkan manzaralar, bölgenin yüksek rakımının doğurduğu sert hava şartlarına rağmen fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü beyaza büründü