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Ermenistan'da Koçaryan ailesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında altı kişi gözaltında

Ermenistan’da eski cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ile oğlu Sedrak’ın da bulunduğu altı kişi, usulsüz varlık devri iddiasıyla gözaltına alındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:40

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EDİTÖR: Caner Şahin

Ermenistan'da Koçaryan ailesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında altı kişi gözaltında

Ermenistan'da Koçaryan hakkında yolsuzluk soruşturması:

Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve oğlu Sedrak Koçaryan dahil olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Komite açıklamasında, söz konusu kişilerin devlet varlıklarını piyasa değerinin altında ve yasa dışı yollarla yakınlarına devrettiklerine dair somut deliller elde edildiği belirtildi.

Soruşturmanın iddiaları:

Komitenin açıklamasına göre, 1998-2008 yılları arasında resmi konumunu kullanan Koçaryan’ın, devlet varlıklarının gerçek sahipliğini ve iddia edilen suç kaynağını gizlediği iddia ediliyor. Varlık devrinin piyasa değerinin altında yapılması ve mülkiyet kayıtlarının bulanıklaştırılması soruşturmanın merkezindeki unsurlar olarak gösterildi.

Resmi süreç ve yöneltilen suçlamalar:

Ermenistan Başsavcılığı, 71 yaşındaki Robert Koçaryan hakkında yetkiyi kötüye kullanma, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla dava açıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların, iddia edilen suç planlarına karıştıkları şüphesiyle sorgulandıkları bildirildi.

Koçaryan, 1998-2008 yılları arasında Ermenistan’ın ikinci cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Yetkili kurumlar tarafından yapılan açıklamalar, soruşturmanın devam ettiğini ve ek işlem ile hukuki sürecin ilerleyeceğini işaret ediyor.

Ermenistan&#039;da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve oğlu Sedrak Koçaryan dahil 6 kişi, yolsuzluk...

Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve oğlu Sedrak Koçaryan dahil 6 kişi, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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