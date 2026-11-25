etkinlikte buluşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğretmenlere Saygı Gecesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Etkinlik, öğretmenlere saygı teması çerçevesinde düzenlendi ve katılımcılar arasında doğrudan iletişim öne çıktı.

sohbetin ayrıntıları:

Sohbet sırasında öğrenciler söz alarak düşüncelerini paylaştı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise karşılıklı diyalogla soruları dinledi ve görüşlerini aktardı. Karşılıklı iletişim ortamı, gençlerin görüşlerinin doğrudan ifade edilmesine olanak sağladı.

etkinliğin havası:

Program genelinde öğretmenlere duyulan saygı vurgulandı ve öğrencilerle kurulan sıcak ilişki dikkat çekti. Etkinlik, hem eğitimcilerin hem de gençlerin katılımına işaret eden bir buluşma niteliği taşıdı.

Öğrencilerle gerçekleştirilen bu tür doğrudan temaslar, hem katılımcıların deneyim paylaşımı hem de eğitim alanındaki hassasiyetlerin görünür kılınması açısından önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğretmenlere Saygı Gecesi'nde öğrencilerle sohbet etti