Kadına yönelik şiddette ortak irade: her kadının onurlu yaşam hakkı

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nde parti binasında düzenlenen basın toplantısında şiddetle mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. Koşar, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelik her türlü şiddete karşı ortak iradenin önemine dikkat çekti.

Toplumsal boyut ve uluslararası veriler:

Koşar, kadına yönelik şiddetin sadece fail ile mağdur arasındaki bir mesele olmadığını belirterek bunun insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzuru bozan geniş kapsamlı bir sorun olduğunu ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü nün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından biri hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmakta, bu durum sorunun küresel ve sınıf, kültür farkı gözetmeyen bir nitelik taşıdığını ortaya koymaktadır.

Şiddet riskini artıran etkenler arasında yetişme biçimi, eğitime erişim, bağımlılıklar ve şiddeti besleyen davranış kalıplarının normalleşmesi sayılırken Koşar, bu unsurların şiddeti tümüyle açıklamaya yetmeyeceğini vurguladı. Şiddetin temelinde kadını eşit ve özgür birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışların yattığını söyledi.

Devlet politikaları ve uygulamalar:

Koşar, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ın kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadeledeki tutumuna atıfta bulunarak bu alanda siyasi irade ve devlet politikalarının belirleyici olduğuna işaret etti. Buna paralel olarak AK Parti nin 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi başvuru ve destek mekanizmalarını uygulamaya koyduğunu anlattı.

Ayrıca Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı nın 2026-2030 dönemi için yol haritası sunduğunu belirten Koşar, kanunların varlığının tek başına yeterli olmadığını; etkin uygulama, mağdurların korunması, adalete ulaşımın kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesinin gerekliliğini kaydetti.

Bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesi, başvurduğunda yalnız bırakılmayacağını hissetmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Koşar, AK Parti Kadın Kolları nın 81 ilde sürdürdüğü çalışmalarla kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Koşar, Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerinde kadın ve çocukların güvenliği ve haklarına dair uluslararası toplumun çifte standarttan uzak, ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti. İnsanlık onurunu zedeleyen ihlallerin bağımsız biçimde araştırılması ve mağdurların korunması için sorumluluk üstlenilmesi çağrısında bulundu.

Her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkı vardır ifadelerini öne çıkaran Koşar, ailede, okulda, iş hayatında, sokakta ve dijital dünyada şiddete karşı ortak bir irade oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, haklarını özgürce kullanabildiği ve güvende hissettiği bir toplum için çalışmanın ortak sorumluluk olduğunu belirtti.

AK Parti Kadın Kolları olarak kadına yönelik şiddetle mücadelenin partinin öncelikli alanlarından biri olduğunu yineleyen Koşar, hükümetlerin kadınların yaşama hakkını, haysiyetini, özgürlüğünü ve güvenliğini esas alan çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına rıza gösterilmeyeceğini vurgulayarak bu mücadelenin hayatın her alanında kararlılıkla devam edeceğini ilan etti.

AK PARTİ KAYSERİ İL KADIN KOLLARI BAŞKANI MERAL KOŞAR, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA, "HER KADININ İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR HAYAT SÜRME HAKKI VARDIR" DEDİ.