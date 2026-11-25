Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe sunumu ve hedefler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, 2027 yılı bütçe teklifi ile 2025 kesin hesabını değerlendirdi. Sunumda sektörün büyüme performansı, üretim ve ihracat hedefleri, çiftçi destekleri, sulama yatırımları, hayvancılık ve orman işleri kapsayıcı şekilde ele alındı. Bakanlık, üretimin devamlılığı ile sektörün olağanüstü şartlara karşı dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

Tarımsal hasıla ve verimlilik:

Yumaklı, tarım, orman ve su ürünleri sektörünün son 24 yılda yıllık ortalama yüzde 2,2 büyüdüğünü, bunun OECD ve AB ortalamalarının üzerinde olduğunu belirtti. Bakanlığa göre tarımsal hasıla 2025 yılında 83,2 milyar dolar olarak gerçekleşti; 2026 yılı sonunda ise 90 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. OECD'nin 2026 Tarım Politikası İzleme raporuna atıfla toplam faktör verimliliğinin 2014-2023 döneminde yıllık ortalama yüzde 2 arttığı, bunun dünya ortalamasının 2,5 katı olduğu ifade edildi.

Üretim planlaması kapsamında destek modelleri güncellendi; savaş kaynaklı mazot ve gübre maliyetlerini hafifletmek için 2026 üretim yılı desteklerine ek 30 milyar lira ayrıldı. Dekar başına destek katsayısı 244 liradan 367 liraya yükseltildi ve planlı üretimde mazot giderleri tamamen, gübre giderlerinin yarısı devlet tarafından karşılanacak.

İhracat, su ürünleri ve tohumculuk:

Bakan Yumaklı, tarım ve gıda ihracatının 2025 yılında 32,6 milyar dolar olduğunu, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 125 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi ve 2026 yılı sonu için 33 milyar doların üzerinde ihracat beklentisini paylaştı. Türkiye'nin 2 bin 226 çeşit ürünü 185 ülkeye ulaşıyor; fındık, incir, üzüm, ayva, kiraz, kayısı, defne ve çam balı gibi ürünlerde dünya liderliği öne çıkarıldı. Son üç yılda 28 ürünün AB tescili almasıyla tescilli ürün sayısı 46'ya yükseldi.

Su ürünlerinde 2025'te 2,3 milyar dolar ile rekor ihracat yapılmış olup, 2026 sonunda 2,6 milyar dolar, 2027 sonunda ise 2,8 milyar dolarla yeni rekorlar bekleniyor. Sucul denetimler kapsamında geçen yıl 207 bin denetim gerçekleştirildi; 2027'de Uluslararası Sucul Canlılar Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması planlanıyor.

Toprak ve tohum alanında tescilli çeşit sayıları artırıldı: tarla bitkilerinde 178’den 1.087’ye, bahçe bitkilerinde 619’dan 1.090’a yükseliş ve sertifikalı tohumluk üretiminin 1.351.000 ton seviyesine gelmesi gibi ilerlemeler aktarıldı. Ata tohumuna ilişkin çalışmalar sürüyor; bugüne kadar 49 ata tohumu tescil edildi ve kullanımı yasak olmadığı vurgulandı.

Hububat, hayvancılık ve meralar:

TMO alımlarında 769 noktada yapılan hububat alışlarında 12,3 milyon ton ile tarihi rekor kırıldığı, TMO'nun üreticilerin hesaplarına 226 milyar lira aktardığı açıklandı. Hayvancılık varlıkları olarak Türkiye'nin 17,8 milyon büyükbaş, 60,8 milyon küçükbaş, 394 milyon kanatlı ve 8,8 milyon arılı kovana sahip olduğu, bu kategorilerin tamamında Avrupa’da ilk sırada olunduğu belirtildi. Son 24 yıldaki ıslah çalışmalarıyla ortalama sığır karkas veriminin yüzde 68 artarak 299 kg seviyesine çıktığı, TİGEM işletmelerindeki büyükbaş varlığının son üç yılda yaklaşık üç katına yükseldiği kaydedildi. Ayrıca 2,4 milyon doz septisemi aşısı ülke çapında ücretsiz uygulandı.

Meralar üzerinde 25 milyon dekar alanda ıslah projeleri uygulandı; bunun dörtte biri son üç yılda gerçekleştirildi. Meraların otlatmaya açık olduğu hatırlatıldı ve ormanların yüzde 75’inin otlatmaya uygun olduğu vurgulandı. Yem bitkileri destekleriyle desteklenen yem bitkileri alanı 2024’te 688 bin hektar iken 2025’te 867 bin hektara çıktı ve 2026 sonunda 1 milyon hektarın üzerine çıkması bekleniyor.

Sulama, yatırımlar ve orman çalışmaları:

Son 24 yılda su ve sulama alanında bugünün fiyatlarıyla 4 trilyon 840 milyar lira yatırım yapıldığı, 11.284 tesisin hizmete alındığı bildirildi. 2027'de 14 baraj ve 30 sulama tesisi olmak üzere toplam 307 tesisin daha faaliyete geçirilmesi planlanıyor. GAP kapsamında DSİ yatırım bütçesinin dörtte biri ayrıldı; Silvan Projesi ile ilgili olarak yaklaşık 360 milyar lira büyüklüğündeki yatırım tamamlandığında 2.350.000 dekar arazi sulanabilir hale gelecek. Babakaya ve Silvan tünellerindeki çalışmalar devam ediyor.

Üreticilere yönelik finansman destekleri arasında basınçlı sulama ve tarımsal yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar 15 milyon liraya kadar faizsiz kredi veya kar payı desteği ve bireysel sulama yatırımlarına yüzde 50-70 arasında hibe desteği bulunuyor. TAKE Projesi kapsamında desteklenen alanın 2027'de 1,9 milyon dekara ve yararlanıcı çiftçi sayısının 150 bine çıkarılması hedefleniyor; küçük ölçekli seraların modernizasyonu için yeni bir rehabilitasyon projesi başlatılacak, Gökçeada ise Organik Tarım Havzası ilan edilecek.

Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araç-gereç sayıları ve tesisler ile 600 milyon fidan/toprak buluşturma gibi çalışmalar paylaşıldı. 2027'de karbon yutak ormanları tesis edilmesi ve korunan alan sayısının 705'e çıkarılması planlanıyor.

Bütçe ve kaynak dağılımı:

Bakanlık, tarım sektörüne ayrılan toplam kaynağı geçen yıla göre yüzde 39 artırarak 2027'de 1 trilyon 305 milyar lira seviyesine çıkardığını; Bakanlığın 2027 bütçe teklifinin ise 760 milyar 597 milyon lira olduğunu açıkladı. Kaynakların kamu mali disiplinine uygun, ekonomik ve etkin biçimde kullanılacağı, Sayıştay raporlarındaki tespitlerin titizlikle değerlendirildiği ve eksik hususlar için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Bakan Yumaklı: "İhracatımızın 2026 yılı sonunda 2,6 milyar dolarla rekor kırmasını bekliyoruz"