Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli anma için Ahlat Selçuklu Kabristanı'nda

ziyaretin ayrıntıları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Bitlis'te bulunan Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı birlikte ziyaret etti.

anma ve gözlemler:

Ziyaret, anma niteliğindeydi; iki lider kabristanda bulunarak anma gerçekleştirdi.

Her iki ismin katılımıyla gerçekleşen ziyaret, Ahlat'taki selçuklu dönemi mezarlarının bulunduğu kabristanda ortak bir anma şeklinde kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Bitlis’te Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti