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Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin 43. yılı kutlamalarında Türkiye'yi temsil etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen 15 Kasım'daki KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere adaya geldi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Merve Çelik

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin 43. yılı kutlamalarında Türkiye'yi temsil etti

Cumhurbaşkanı yardımcısının ziyareti:

Cevdet Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen, 15 Kasım için düzenlenen törenlerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Ziyaret, KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü çerçevesinde yapılacak resmi kutlamaların bir parçası olarak planlandı.

Ercan Havalimanı'nda karşılama:

Yılmaz'ın Ercan Havalimanına inişinde, KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı. Karşılama, Türkiye'den gelen üst düzey temsilciliğin varlığını ve etkinliklere verilen önemi gösterdi.

Kutlama programı ve temsil görevi:

Program kapsamında Cevdet Yılmaz, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine resmi temsilci sıfatıyla katılacak. Ziyaret, iki ülke arasındaki resmi ilişkilerin yanı sıra KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne yönelik Türkiye'nin desteğinin görsel olarak vurgulanmasını hedefliyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, KKTC&#039;NİN 43&#039;ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, KKTC'NİN 43'ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARINA KATILMAK ÜZERE ADAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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