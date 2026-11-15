Türkiye yeni stratejik ortaklıklarla küresel rolünü güçlendiriyor

Dış politika hamleleri ve kazanımlar:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın Türkiye'nin son dönemdeki dış politika adımlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde ülkenin bölgesel ve küresel etkinliğini artırdığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aydın, özellikle Pakistan ve Suudi Arabistan ile imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Katar, Pakistan ve Endonezya ile geliştirilen Bedir Mutabakatı ve Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin adımların dış politikadaki etkinliği güçlendirdiğini söyledi.

Uluslararası zirvelerin rolü:

Aydın, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi ve Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin Türkiye'nin uluslararası konumunu pekiştiren önemli gelişmeler olduğunu belirtti. Bu zirvelerin, diplomatik temasların yoğunlaştırılması ve stratejik iş birliklerinin somutlaştırılması bakımından kritik olduğunu vurguladı.

Savunma iş birlikleri ve bölgesel güvenlik:

Savunma alanında geliştirilen ortaklıkların bölge ülkelerinin kendi güvenlikleri üzerinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacağını ifade eden Aydın, ortak caydırıcılık ve dayanışma mekanizmalarının önemine işaret etti. Aydın, "Kendi güvenliğini başkalarının tercihlerine bırakan bir coğrafyanın, siyasi bağımsızlığını ve istikrarını koruması da giderek güçleşmektedir" diyerek bölgesel özerklik ve savunma kapasitesinin artırılmasının gerekliliğini öne çıkardı.

Diplomasi, ekonomi ve stratejik kazanımlar:

COP31 kapsamında yürütülen üst düzey diplomatik temaslar, imzalanan anlaşmalar ve geliştirilen stratejik iş birliklerinin Türkiye'nin küresel meselelerdeki etkinliğini gösterdiğini belirten Aydın, zirvenin diplomatik gücün somut ekonomik ve stratejik kazanımlara dönüştürülmesi açısından önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerindeki büyükelçilikleri, misyon şefleri ve uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcilikleri aracılığıyla yürüttüğü aktif diplomasinin stratejik ortaklıkları güçlendirdiğini söyledi.

Aydın, ülkenin güvenlikten enerjiye, ekonomiden diplomasiye kadar birçok alanda etkinliğinin arttığını kaydederek bu yönlü adımların uzun vadeli fayda üreteceğini belirtti.

Bölgesel gerilimler ve teyakkuz çağrısı:

Bakan Yardımcısı, İsrail yönetiminin bölgedeki politikalarına ilişkin de uyarılarda bulundu; İsrail'in komşu ülkelerin egemenliğini ihlal eden saldırıları, bölgesel güç dengelerini değiştirme girişimleri ve Türkiye'yi çevrelemeye yönelik muhtemel hamlelere karşı teyakkuzda olunması gerektiğini söyledi. Bu çerçevede diplomatik ve stratejik hazırlığın önemine vurgu yapıldı.

Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan stratejik ortaklıkların Türkiye'nin değişen dünya düzeninde söz sahibi olduğunu gösterdiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; milli birliğini tahkim eden, bölgesinde barışın ve adaletin teminatı olan, küresel ölçekte oyun kurucu bir Türkiye’nin yükselişine inşallah hep birlikte şahitlik edeceğiz" şeklinde konuştu.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI AHMET AYDIN, TÜRKİYE’NİN SON DÖNEMDE DIŞ POLİTİKADA ATTIĞI ADIMLARIN, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNDE ÜLKENİN BÖLGESEL VE KÜRESEL ETKİNLİĞİNİ ARTIRDIĞINI BELİRTTİ.