Adıyaman'da belediye çalışanlarına organ bağışı bilinci aşılandı

Eğitim düzenlendi:

3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında Adıyaman Belediyesi personeline, organ bağışı ve nakli konularında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bir eğitim verildi. Program Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi ve sunumu Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri İl Birim Sorumlusu Handan Hazar yaptı.

Eğitimin başlıca konuları:

Eğitimde, Türkiye genelinde 32 bini aşkın kişinin organ nakli beklediği vurgulanarak bu rakamın bekleme listesindeki hasta sayısının önemine dikkat çekildi. Ayrıca bu hastaların arasında yaklaşık 700 çocuğun bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Katılımcılara organ bağışının hayat kurtarmadaki rolü, bağışçı sayısının artırılmasının gerekliliği ve nakil bekleyen hastaların yaşam koşulları anlatıldı.

Programda organ bağışı süreçlerine ilişkin teknik bilgiler, e-Nabız sistemi üzerinden 18 yaşını dolduran bireylerin nasıl bağış beyanında bulunabileceği, beyin ölümü tanımı ve organ nakil süreçlerindeki adımlar paylaşıldı. Toplumsal ve dinî kaygılar ile güvenilirlik konusundaki soru işaretleri de ele alındı ve bu konularda bilgilendirici yaklaşımlar benimsendi.

Mesaj ve çağrı:

Handan Hazar, eğitim sırasında Türkiye'de organ nakli alanında gerçekleştirilen başarılı operasyonlara dikkat çekerek sağlık sisteminin bu alandaki kapasitesine vurgu yaptı ve organ bağışında toplumsal duyarlılığın artırılmasının gerekliliğini belirtti. Hazar, farkındalık çalışmalarının organ bekleme listelerinde bulunan hastaların yaşamını kurtarmada belirleyici olduğunu ifade etti ve eğitime destek veren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile belediye personeline teşekkür etti.

ADIYAMAN BELEDİYESİ PERSONELİNE, 3-9 KASIM ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK VE ORGAN NAKLİ BEKLEYEN HASTALARIN YAŞADIĞI SÜRECE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA EĞİTİM VERİLDİ.