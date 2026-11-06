Adıyaman'da kum ve çakıl ocaklarına kapsamlı çevre denetimi

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sucul canlıların yaşam, üreme ve göç alanlarını korumak amacıyla kent merkezindeki akarsu yataklarında faaliyet gösteren kum ve çakıl ocaklarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

denetimde neler kontrol edildi:

Ekipler, denetimler sırasında işletmelere ait kırma, eleme ve yıkama tesislerini yakından inceledi. Ayrıca işletmelerin faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin takibi amacıyla atık su deşarj sistemleri ve bu sistemlerin mevzuata uygunluğu değerlendirildi. Denetimlerde, su kaynaklarına doğrudan etkisi olabilecek atık yönetimi ve tesislerin işletme koşulları gibi hususlar öncelikli olarak ele alındı.

yetkililerin vurguları:

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, sucul ekosistemlerin korunmasının önemine dikkat çekerek işletmelerin faaliyetlerini ilgili mevzuata uygun yürütmelerinin hayati olduğunu belirtti. Akkan, su kaynaklarının ve sucul canlıların yaşam alanlarının korunması için denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

ADIYAMAN’DA SUCUL CANLILARIN YAŞAM, ÜREME VE GÖÇ ALANLARININ KORUNMASI AMACIYLA KUM VE ÇAKIL OCAKLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.