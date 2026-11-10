Cumhuriyet Meydanı yenileniyor: erişilebilirlik ve dayanıklılık ön planda

Başkanın incelemesi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan eşlik etti.

Büyükkılıç, yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda sürdürülen çalışmaları yerinde görüp kurmaylarından son durumu dinledi. Meydan çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan, halkın taleplerini doğrudan aldı; vatandaşlar çalışmalar için "çalışmalarınızı beğeniyoruz" ve "hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederiz, Allah razı olsun" sözleriyle memnuniyetlerini iletti.

Zemin ve erişilebilirlik çalışmaları:

Yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında meydanın zemin altyapısı, kullanım yoğunluğu ve uzun ömürlülük dikkate alınarak dayanıklı bazalt taşlarla yeniden düzenleniyor. Amaç, yoğun yaya trafiğine uygun, estetik ve uzun ömürlü bir yüzey oluşturmak olarak açıklandı.

Yeraltı Çarşısı'na erişim düzenlemeleri:

Proje sadece zemin iyileştirmesiyle sınırlı kalmıyor; meydanın altındaki Yeraltı Çarşısı ile bağlantının kolaylaştırılması için asansör, engelsiz platform ve erişimi destekleyen düzenlemeler yapılıyor. Bu adımlar, farklı ihtiyaçlara sahip vatandaşların kamusal alanlardan daha rahat yararlanmasını hedefliyor.

Kent estetiği ve kullanım hedefleri:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı yenilemesiyle hem kentin tarihi ve kültürel kimliğini korumayı hem de modern şehircilik uygulamalarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. Yapılan düzenlemelerle meydanın zemin dayanıklılığının artırılması, kent estetiğinin güçlendirilmesi ve günlük kullanımın kolaylaştırılması ön planda tutuluyor.

Çalışmalar tamamlandığında Cumhuriyet Meydanı'nın, tarihi dokuya uyumlu bir görünümle, dayanıklı altyapı ve erişilebilir kullanım imkânları sayesinde Kayseri'nin önemli buluşma noktalarından biri olmaya devam etmesi hedefleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, YAKLAŞIK 16 BİN METREKARELİK ALANDA SÜRDÜRÜLEN CUMHURİYET MEYDANI YENİLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI.