Bilecik halkı iki dakikalık saygıyla Atatürk'ü andı

Tören ve anma:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıldönümünde Bilecik'te düzenlenen resmi törenle anıldı. Sabah 08.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne Bilecik Valiliği, Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri sunuldu.
Saatler 09.05'i gösterdiğinde katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu; bu saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Katılımcılar ve program devamı:
Törene Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Kadircan Kottaş, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Anma programı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programla devam edecek.
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE BİLECİK'TE TÖRENLE ANILDI.
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