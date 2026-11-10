Dolar 50,1120 -0,21%
Euro 56,3750 +0,11%
Bist 11.753,36 +0,35%
Altın Gram 6.592,61 -0,55%
EUR/USD 1,1227 +0,08%
Brent Petrol 89,54 -3,27%
--°

Sandıklı'da orman emekçileri Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, amirler ve muhafaza memurları, Atatürk'ü vefatının 88. yıl dönümünde saygı ve minnetle andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sandıklı'da orman emekçileri Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Sandıklı'da orman emekçileri Atatürk için saygı duruşunda bulundu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Tören, Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi ve kurum amirleri, orman işletme personeli ile orman muhafaza memurları katıldı.

törenin ayrıntıları:

Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte katılımcılar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve tören kapsamında Türk bayrakları yarıya indirildi.

personelin anma mesajı:

Kurum personeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tören boyunca saygı, rahmet ve minnetle andı ve anma etkinliğini birlik içinde tamamladı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ&#039;NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88&#039;İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE AFYONKARAHİSAR'IN SANDIKLI İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahramanmaraş'ta kasım indirimlerine eş zamanlı denetim
images

Marmaris'te gençlerin oratoryosunda Atatürk'ün mirası yansıtıldı
images

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı
images

Kırşehir'de 10 kasım töreni: sokakta ve anıtta saygı duruşu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırşehir'de 10 kasım töreni: sokakta ve anıtta saygı duruşu

Hakkari’de öğrencilerden Atatürk’e sahneyle vefa

Adana'nın kuzey ilçelerinde termometreler eksiye indi

Başkent beyaza büründü: Ankara’da gün karla açıldı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi