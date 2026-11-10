Sandıklı'da orman emekçileri Atatürk için saygı duruşunda bulundu
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Tören, Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi ve kurum amirleri, orman işletme personeli ile orman muhafaza memurları katıldı.
törenin ayrıntıları:
Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte katılımcılar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve tören kapsamında Türk bayrakları yarıya indirildi.
personelin anma mesajı:
Kurum personeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tören boyunca saygı, rahmet ve minnetle andı ve anma etkinliğini birlik içinde tamamladı.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE AFYONKARAHİSAR'IN SANDIKLI İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.
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