Cumhuriyetin emanetine sahip çıkma çağrısı: Atatürk'ü saygıyla anıyoruz

Bozdoğan Belediye Başkanı'nın 10 Kasım mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Özel, mesajında Atatürk'ü yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin önderi olarak değil, aynı zamanda aklın, bilimin, özgürlüğün ve çağdaşlaşmanın öncüsü olarak tanımladı.

Atatürk'ün mirası ve Cumhuriyet'in temel değerleri:

Başkan Özel, 10 Kasım'ın sadece bir kayıp günü olmadığını; o günün Atatürk'ün fikirlerini, mücadelesini ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i yeniden hatırlama günü olduğunu vurguladı. Özel, Atatürk'ün emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin milletin yeniden ayağa kalkmasını sağladığını ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyet'in Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Konuşmasında aklın ve bilimin rehberliğinde yükselen Türkiye ifadesine özel önem atfetti.

Geleceğe yönelik sorumluluk çağrısı:

Mesajında Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkmanın, bağımsızlık, laiklik, demokrasi ve ulusal egemenlik ilkelerine bağlı kalmakla mümkün olacağını ifade eden Başkan Özel, bu hedef doğrultusunda çalışmanın ve Cumhuriyet’i gelecek nesillere eksiksiz aktarmanın hepimizin tarihi sorumluluğu olduğunu söyledi. Özel, Atatürk'ün gösterdiği hedefin çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmış, özgür ve güçlü bir Türkiye olduğunu hatırlattı.

Başkan Mustafa Galip Özel, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Aradan geçen yıllara rağmen fikirleri eskimeyen, eserleri büyüyen ve milletimizin gönlündeki yeri hiçbir zaman değişmeyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, minnet ve sonsuz özlemle anıyorum.” Mesajın sonunda Özel, “Ne mutlu Türk milletine ki Atatürk gibi bir önderin izinde, Cumhuriyet gibi büyük bir emanete sahiptir” sözleriyle anmanın önemine dikkat çekti.

BOZDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GALİP ÖZEL, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU, BÜYÜK DEVRİMCİ VE BAŞKOMUTAN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR ANMA MESAJI YAYIMLADI.