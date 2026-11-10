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Öğrenciler bilim tarihinin izinde: Fuat Sezgin'in mirası konuşuldu

TDV Eskişehir Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy’un katıldığı seminerde Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilmi mirasını dinledi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Emre Koç

Öğrenciler bilim tarihinin izinde: Fuat Sezgin'in mirası konuşuldu

Seminerin odağı ve katılımcılar

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Eskişehir Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, Diyanet Gençlik ve Aile Merkezi'nde düzenlenen 'Bilim Tarihinden Notlar: Fuat Sezgin' konulu seminere katıldı. Programa, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy de katılarak öğrencilere destek verdi.

Program içeriği:

Seminerde, dünyaca tanınan bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin in ilmi mirası ele alındı. Konuşmacılar, İslam bilim tarihinin genel çerçevesini çizerek medeniyetin bilimsel gelişmelere yaptığı katkılara dair değerlendirmeler sundu. Sunumlar, kaynakların ve tarihsel örneklerin ışığında konunun farklı boyutlarını öğrencilere aktardı.

Öğrenci ilgisi ve kapanış:

Katılımcı öğrenciler seminer boyunca yoğun ilgi gösterdi; soru ve değerlendirmelerle program etkileşimli bir atmosferde sürdü. Yapılan sunum ve yorumların ardından program, katılımcıların geri bildirimleriyle sona erdi. Etkinlik, gençlerin bilim tarihi bilincini güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI (TDV) ESKİŞEHİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU ÖĞRENCİLERİ, DİYANET GENÇLİK VE AİLE...

TÜRKİYE DİYANET VAKFI (TDV) ESKİŞEHİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU ÖĞRENCİLERİ, DİYANET GENÇLİK VE AİLE MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN "BİLİM TARİHİNDEN NOTLAR: FUAT SEZGİN" KONULU SEMİNERE KATILIM SAĞLADI. - ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. EMİNE GÜMÜŞSOY (ORTADA)

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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