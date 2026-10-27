Cumhuriyet mirası ve sağlıkta ortak sorumluluk vurgusu

ASİD genel başkanının 29 Ekim mesajı

Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının önemine dikkat çekti. Dr. Yıldırım, cumhuriyetin milletin bağımsızlık mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurguladı.

cumhuriyetin anlamı ve korunması:

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin, aziz milletin fedakârlığıyla inşa edildiğini hatırlatan Dr. Yıldırım, Cumhuriyetimiz, en büyük değerimizdir ifadesiyle bu mirasın korunmasının toplumun ortak görevi olduğunu belirtti. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın, ülkenin aydınlık yarınlara taşınmasında belirleyici olduğuna işaret etti.

sağlık alanında sorumluluk ve hizmet taahhüdü:

Dr. Yıldırım, sağlık hizmetlerinin toplum refahı ve ülke geleceği açısından taşıdığı önemi de vurguladı. Sağlık sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte vatandaşlara nitelikli, güvenilir ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

ASİD Başkanı mesajında, cumhuriyetin temel değerlerini yaşatmanın yanı sıra sağlık alanında yürütülen hizmetlerin kalitesinin ve erişiminin artırılmasının da öncelikler arasında olduğunu belirtti. Bu yaklaşımın, sosyal dayanışma ve kamu yararı perspektifiyle ele alındığına dikkat çekti.

Mesajını sonlandırırken Dr. Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını söyledi ve milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gururla kutladı.

ANADOLU SAĞLIK İŞLETMELERİ DERNEĞİ (ASİD) GENEL BAŞKANI DR. YUSUF ZİYA YILDIRIM, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ OLAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.