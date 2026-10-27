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Kariyer köprüsü: Samsun’da istihdama yerel destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi, yüz yüze ve çevrim içi başvurularla iş arayanları işverenlerle buluşturarak istihdamı artırıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kariyer köprüsü: Samsun’da istihdama yerel destek

Kariyer köprüsü: Samsun’da istihdama yerel destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstihdam ve Kariyer Merkezi, kentteki iş gücü potansiyelini etkin şekilde değerlendirmek ve istihdam olanaklarını genişletmek üzere aracı rolünü güçlendiriyor. Merkez, iş arayanlarla işverenleri bir araya getirerek işe yerleştirme süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

başvuru nasıl yapılıyor:

Vatandaşlar yüz yüze veya çevrim içi olmak üzere iki alternatif üzerinden başvuru yapabiliyor. Yüz yüze başvurular, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası (Hançerli Mah. 216. Sok. no.8) adresinde kabul ediliyor. Çevrim içi başvuru içinse belediyenin internet adresi üzerinden özgeçmiş oluşturularak sisteme kayıt yapılabiliyor; bu sayede başvuru süreci daha erişilebilir hale geliyor.

merkezin sunduğu hizmetler:

Merkezin sunduğu hizmetler, ilan yayınlama ve aday eşleştirme ile sınırlı kalmıyor. İşveren ziyaretleri, personel taleplerinin alınması, adayların takibi ve uygun pozisyonlara yönlendirilmesi merkez hizmetlerinin başında geliyor. Ayrıca mülakat ve işe yerleştirme süreçlerinin takibi, toplu mülakat organizasyonları, kariyer danışmanlığı, eğitim planlaması ve ilçe ziyaretleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Bu yapısıyla İstihdam ve Kariyer Merkezi, yerel iş piyasasının ihtiyaçlarına hızlı yanıt vererek iş arayanlarla işverenlerin doğru eşleşmesini destekliyor. Hem bireylere kariyer yolculuklarında rehberlik eden hem de işverenlerin nitelikli personel bulmasını kolaylaştıran merkez, Samsun’un istihdam kapasitesinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) İSTİHDAM VE KARİYER MERKEZİ, İŞ ARAYAN VATANDAŞLARLA...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) İSTİHDAM VE KARİYER MERKEZİ, İŞ ARAYAN VATANDAŞLARLA İŞVERENLERİ BİR ARAYA GETİREREK İSTİHDAM SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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