Aydın'da zeytin toplantısı: miras, marka ve ihracat gündemde

Aydın Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026/27 Sezonu Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Toplantısında, il ve ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip zeytin ve zeytinyağı sektörü masaya yatırıldı. Toplantıda geçmiş sezonun değerlendirmesi yapılıp, üretici, tüccar ve ihracatçı temsilcilerinin sorunu ve talepleri dinlendi; soru-cevap bölümü ve önerilerle program sonlandırıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, sektörün tanıtımı ve markalaşmaya yönelik yürütülen çalışmaları özetleyerek, sektörün ekonomik ve kültürel boyutuna vurgu yaptı. Çondur toplantıda, "Zeytin, bizim için yalnızca bir tarım ürünü değil; aynı zamanda binlerce yıllık kültürümüzün, toprağımızın ve emeğimizin simgesidir" sözleriyle zeytinin taşıdığı ortak sorumluluğu hatırlattı.

coğrafi işaretleme ve marka çalışmaları:

Çondur, Aydın Memecik ürünü için yürütülen tescil ve tanıtım çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Buna göre Aydın Memecik Zeytinyağı, 5 Şubat 2024 tarihinde Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin 20. Coğrafi İşaretli ürünü; Aydın Memecik Zeytin ise 12 Mart 2025 tarihinde Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin 31. Coğrafi İşaretli ürünü olarak tescil edildi. Borsa, bu tescillerin tüketiciye aktarılması ve bilinirliğin artırılması amacıyla farklı illerde "Aydın Memecik Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Günleri" düzenliyor.

Ayrıca borsa, 26 Temmuz 2023'te faaliyete başlayan marka patent danışmanlık ofisini, 21 Nisan 2025 itibarıyla Türkiye'deki ticaret borsaları arasında bir ilk olarak Sınai Mülkiyet Danışma Birimi'ne dönüştürdü. Bu birim üzerinden markalaşma, patent, faydalı model ve tasarım konularında ücretsiz danışmanlık veriliyor; sektörün sınai mülkiyet hakları konusunda rehberlik sağlanıyor.

WIPO ve Türk Patent işbirliğiyle düzenlenen çalıştayların, AB tescilli Aydın Memecik Zeytinyağı'nın uluslararası pazarlarda ticarileşmesi ve global marka haline gelmesi yönünde strateji geliştirmeye odaklandığı belirtildi. Ayrıca gelenekselleşen Aydın Memecik Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ile kaliteyi teşvik etme çabalarının sürdüğü vurgulandı.

sektörün karşılaştığı sorunlar ve çözüm arayışları:

Toplantıda öne çıkan başlıca sorunlar arasında iklim kaynaklı dalgalanmalar, girdi maliyetlerindeki artış, hasat ve depolama eksiklikleri ile uluslararası pazar engelleri yer aldı. Başkan Çondur, son yıllarda şiddetli yağış, dolu ve aşırı sıcaklar gibi olağan dışı hava olaylarının rekolteyi ve ürün kalitesini etkilediğini; aşırı kuraklığın yağ oranını düşürdüğünü kaydetti.

Çondur ayrıca hasat zamanlaması ve doğru depolama tekniklerinin önemine dikkat çekerek, bu eksikliklerin nihai ürün kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti. Girdi maliyetlerinin yüksekliği üreticiyi zorlayan bir diğer unsur olarak öne çıktı ve sektörün destek mekanizmalarına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Uluslararası pazarlarda karşılaşılan engellere ilişkin olarak, Çondur sözlerine şu şekilde değindi: "ABD’nin zeytinyağına uyguladığı fon sorununda ihracatçımızın ve üreticimizin belini büken bu kritik konuyu bakanımıza bizzat ilettik." Bu konu için devlet düzeyinde çözüm sürecinin başlatıldığı aktarıldı; hedef, ABD pazarındaki ek fon ve gümrük engellerinin kaldırılarak ihracatın önünün açılmasıdır.

Borsa, zeytinlik alanların korunması konusunda da aktif bir duruş sergilediğini; madencilik gibi faaliyetlere karşı ilgili çalışma gruplarında telafisi mümkün olmayan kayıpların önüne geçmek için sesini yükselttiğini belirtti. Ayrıca sofralık zeytin için uluslararası kalite standartlarının yükseltilmesine yönelik adımların atıldığı kaydedildi.

Toplantının devamında Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Davut Er, 2025-26 sezonu ihracat istatistiklerini katılımcılarla paylaştı. Konuşmaların ardından soru-cevap ve öneri bölümü ile sektör temsilcilerinin talepleri alındı.

Çondur, borsanın sektörün gelişimi için sorunların çözümüne ve taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini; ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde katkı sağlamaya devam edeceklerini belirterek, toplantının sektörün geleceğine yön verecek değerlendirmelere vesile olmasını diledi ve sezonun üreticilere, tüccarlara ve ihracatçılara hayırlı olmasını temenni etti.

AYDIN TİCARET BORSASI’NIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA ‘SARI ALTIN’ OLARAK BİLİNEN ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI GÖRÜŞÜLDÜ.