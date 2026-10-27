Ahlat’ta 86 yıllık cadde taş ustasının adıyla anılacak

Belediye meclisinden tarihî karar:

Ahlat Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında, ilçenin en eski ve en işlek caddelerinden biri olan ve halk arasında Aşağı Çarşı olarak bilinen Mazlum Yegül Caddesi'nin adının değiştirilmesine karar verdi. Karar doğrultusunda cadde artık Tahsin Kalender Caddesi olarak anılacak.

Aldıkları kararın gerekçesini açıklayan Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, 'Daha önce Erkizan Mahallesi’nde bulunan ve halk arasında Aşağı Çarşı olarak bilinen Mazlum Yegül Caddesi’nin ismini Ahlatlı kıymetli ustamız merhum Tahsin Kalender olarak değiştirdik. Ayrıca yine Ahlat’ta birçok bilinmeyen cadde ve sokak isimleri var; onları da tekrar güncelleyerek Ahlat’ın tarihi değerlerine ve coğrafyasına uygun isimler vereceğiz' sözleriyle açıkladı.

Tahsin Kalender'in yaşamı ve katkıları:

Tahsin Kalender 1928 doğumludur ve genç yaşta başladığı taş ustalığını yaklaşık 65 yıl boyunca sürdürdü. Meslek yaşamı boyunca 500'den fazla yapının inşasında görev aldı; özellikle geleneksel Ahlat taş işçiliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasındaki katkılarıyla tanındı. Kalender, Ahlat’taki Abdurrahman Gazi Türbesinin yapımında da emeği bulunan ustalar arasında yer aldı.

Yapı ve zanaat alanındaki çalışmaları sonucunda Kalender, 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri'ne alındı. Taş işçiliğinin yanı sıra şiire de ilgi duyan Kalender, 26 Kasım 2020 tarihinde 92 yaşında hayatını kaybetti.

İsim değişikliğinin anlamı ve yol haritası:

Caddenin adının değiştirilmesi, hem merhum ustanın hatırasını yaşatmak hem de Ahlat’ın somut olmayan kültürel mirasını görünür kılmak amacı taşıyor. Belediye yetkilileri, alınan kararın günlük yaşamda hafızayı canlı tutacağını ve ziyaretçilerle gelecek nesillere aktarılacak bir sembol oluşturacağını belirtiyor.

Başkan Gülmez’in verdiği mesajda belirtildiği üzere, bu adım tekil bir değişiklik olmaktan öte Ahlat genelinde sokak ve cadde isimlerinin tarihî ve coğrafi bağlamına uygun olarak yeniden düzenlenmesi yönünde bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Böylece kent belleğinin güçlendirilmesi ve yerel ustaların emeklerinin görünür kılınması hedefleniyor.

Alınan kararla birlikte Tahsin Kalender adı, yaklaşık 86 yıldır kullanılan cadde isminde yaşatılacak; bu uygulama, Ahlat’ın tarihî dokusuna katkı sunan kişilerin anılmasına yönelik somut bir adım olarak kayda geçti.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE 86 YILDIR MAZLUM YEGÜL CADDESİ OLARAK BİLİNEN İLÇENİN EN ESKİ VE EN İŞLEK CADDELERİNDEN BİRİNİN İSMİ, AHLAT BELEDİYESİ’NİN EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLA “TAHSİN KALENDER CADDESİ” OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ.