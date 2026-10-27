Konya Ticaret Odası yeni dönemde üyelerle güçlenmeyi hedefliyor

KTO 2026-2030 dönemine ilk meclis toplantısıyla başladı

Konya Ticaret Odası (KTO) 2026-2030 döneminin ilk meclis toplantısı KTO Meclis Başkanı Ali Çınar başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk yeni dönemin hayırlı olmasını diledi, önceki dönemlerde görev alan meclis ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti ve yeni döneme ilişkin öncelikleri paylaştı.

üyeler odanın merkezinde olacak:

Başkan Öztürk, toplantıda KTO'nun temel sorumluluğunun üyelerine en yüksek faydayı sağlamak olduğunu vurguladı. Öztürk, üyelerin alın teriyle oluşturulan kaynakların önemli bir sorumluluk yüklediğini belirterek, alınacak kararların, yürütülecek projelerin ve kullanılacak kaynakların üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Yeni dönemde önceliklerin başında üyelerin oda çalışmalarına katılımının güçlendirilmesi yer alıyor.

Meclis ve meslek komitelerinin rolüne dikkat çeken Öztürk, komitelerin temsil ettikleri sektörlerle yakın temas kurarak üyelerin taleplerini çözüm önerileriyle gündeme taşımalarının önemine işaret etti. Böylece alınan kararların sahadan beslenmesi ve uygulamaya dönük çözümler üretilmesi hedefleniyor.

üyelerin rekabet gücünü artıracak hizmetler geliştirilecek:

Öztürk, Konya'nın ülke ekonomisindeki ağırlığını artırmak için işletmelerin üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi, ticaret hacimlerinin büyütülmesi ve rekabet güçlerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Bu amaçla eğitim, teknoloji, verimlilik ve dış ticaret alanlarında oluşturulan kurumsal yapılar aracılığıyla üyelerle iş birliğinin güçlendirileceğini belirtti.

Mesleki eğitimden teknolojik yeniliklere, verimlilik çalışmalarından uluslararası pazarlara erişime kadar işletmelerin ihtiyaç duyduğu alanlarda sunulan hizmetlerin daha da geliştirileceğini söyleyen Öztürk, KTO bünyesinde oluşturulan imkânların daha fazla işletmenin gelişimine katkı sağlamasını hedeflediklerini kaydetti.

küresel riskler ve ülke ekonomisine yansımalar:

Toplantıda ayrıca küresel ekonomik gelişmeler de değerlendirilerek, jeopolitik çatışmalar, enerji arzına ilişkin endişeler, ticaret politikalarındaki korumacılık, yüksek kamu borçları ve teknoloji yatırımlarının 2026 ekonomisini şekillendiren başlıca unsurlar olduğuna dikkat çekildi. Öztürk, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatları ve üretim maliyetleri üzerindeki etkisi ile ABD-Çin ekonomik ve teknolojik rekabetinin küresel ticaret yapısını değiştirdiğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerinin devam ettiğini belirten Öztürk, işletmeler açısından maliyet yönetimi, verimlilik yatırımlarının desteklenmesi ve alternatif pazarlara erişimin güçlendirilmesinin önem kazandığını söyledi. Küresel sistemin enerji, ticaret ve demografik değişimlerle birlikte yeni bir yapıya doğru ilerlediğine dikkat çekildi.

türkiye ekonomisine dair değerlendirmeler:

Türkiye ekonomisinde enflasyonla mücadele, yüksek finansman maliyetleri ve dengeli büyüme hedefleri gündeme geldi. Öztürk, sıkı para politikasının etkilerinin ekonomik faaliyetlerde daha belirgin hissedildiğini belirterek Eylül 2026'da yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 29,73 olarak kaydedildiğini hatırlattı. Yüksek faiz oranlarının özellikle krediye ihtiyaç duyan işletmelerin yatırım kararlarını ve işletme sermayesi yönetimini zorlaştırdığı vurgulandı.

2026 yılına ilişkin beklentilere de değinen Öztürk, Türkiye ekonomisinin yıl sonunda yaklaşık yüzde 2,7-3 arasında bir büyüme gerçekleştirmesinin öngörüldüğünü ve yıl sonunda enflasyonun yüzde 28-28,5 aralığında gerçekleşebileceğine yönelik değerlendirmelerini paylaştı. Ekonomik görünümün enflasyonun düşüş hızına, finansman şartlarına, enerji fiyatlarına ve ekonomik güvenin korunmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Öztürk, fiyat istikrarına yönelik ilerleme sağlanırken üretim, yatırım ve istihdam kapasitesinin korunmasının öneminin sürdüğünü belirtti ve işletmelerin maliyetlerini yönetme ile verimlilik yatırımlarına odaklanmasının gerekliliğini yineledi.

Toplantıda ayrıca Konya Ticaret Odası ve bağlı kurumların yürüttüğü çalışmaların sunumları yapıldı. Meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

KONYA TİCARET ODASI (KTO) 2026-2030 DÖNEMİ İLK MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. KTO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK, YENİ DÖNEMİN HAYIRLI OLMASINI DİLEYEREK ÖNCEKİ DÖNEMLERDE GÖREV ALAN MECLİS ÜYELERİNE VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE TEŞEKKÜR ETTİ. YENİ DÖNEMİN HEDEFLERİNİ PAYLAŞAN ÖZTÜRK, ÜYELERİN ODA ÇALIŞMALARINA KATILIMININ ARTIRILACAĞINI, İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK HİZMETLERİN GÜÇLENDİRİLECEĞİNİ BELİRTTİ.