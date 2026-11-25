Van'ın kalbinde soba başı anıları saklayan 84 yıllık çay evi

İpekyolu ilçesinin Kahvaltıcılar Sokağı'nda konumlanan çay evi, 1942'den beri kesintisiz hizmet veriyor. Odun sobası üzerinde hazırlanan bitki çayları, yıllardır değişmeyen sunum ve nostaljik iç mekân, mekanı sadece çay içilen bir yer olmaktan çıkarıp Van'ın yaşayan hafızası haline getiriyor.

soba başında yılların lezzeti:

İşletmenin öne çıkan ürünü kış çayı. Sahipliğini yapan 56 yaşındaki Dolayı Öztürk tarafından anlatıldığı üzere, kış çayı birden fazla bitkinin karışımıyla hazırlanıyor. Öztürk, bu karışıma hazırlık ve pişirme sürecinin soba üzerinde doğal şekilde gerçekleştiğini, bu yöntemin lezzet ve etkisini belirginleştirdiğini vurguluyor. Mekanda ayrıca doğal elma çayı, nane limon, karadut ve nar çayı gibi çeşitler bulunuyor; nane limon çeşidine özellikle yoğun talep var. Öztürk, düzenli müşterilerin kış çayı içtiklerinde halsizlik ve yorgunluk hislerinde azalma hissettiklerini aktarıyor.

günün her saatinde farklı yüzler:

Çay evi, sabahları genellikle emekli büyükleri, öğle saatlerinde memur kesimini, akşamları ise kurumlarda görev yapan müdürler ve çalışanlar ile diğer vatandaşları ağırlıyor. Mekan, şehrin farklı sosyoekonomik kesimlerini aynı çatı altında buluşturuyor ve Van dışından gelenlerin de uğramadan şehirden ayrılmadıkları sayılı adreslerden biri olarak anılıyor. İşletme içinde sigara içilmesine izin verilmez, bu kural da mekânın korunmuş nostaljik atmosferinin parçası olarak öne çıkıyor.

Çay evinin nostaljik dokusunu koruma tercihi, işletme sahibinin değer verdiği bir yaklaşım. Öztürk, mekânı modernleştirip kapasitesini artırabileceklerini ancak bunun geleneksel havayı yok edeceğini belirtiyor. Buna karşın işletme açıkça Van'ın kültürel değerlerine sahip çıkma ve bu değerleri gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu taşıdığını ifade ediyor. Bu yaklaşım, hem mekanın karakterini koruyor hem de kent belleğinin canlı tutulmasına katkı sağlıyor.

56 YAŞINDAKİ ÇAY EVİ SAHİBİ DOLAYI ÖZTÜRK, İŞLETMENİN YILLAR İÇERİSİNDE VAN'IN TANINAN ADRESLERİNDEN BİRİ HÂLİNE GELDİĞİNİ BELİRTTİ.