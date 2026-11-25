etkinlik ve katılımcılar:

Düzce'de 25 Kasım kapsamında düzenlenen panelde kadına yönelik şiddetin farklı boyutları ve önlenmesine ilişkin yaklaşımlar tartışıldı. Programa Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mustafa Koç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Er, akademik personel ile öğrenciler katıldı. Panel, DÜKAM Müdürü Doç. Dr. Şule Çeviker Ay yönetiminde gerçekleşti. Konuşmacılar arasında Fen Edebiyat Fakültesinden Arş. Gör. Dr. Başak Gençtürk Oğhan ve Psikolog Ersan Şimşek yer aldı.

panelin açılış mesajları ve vurgu:

şiddeti tanımlamak ve toplumsal dönüşüm:

Programı yöneten Doç. Dr. Şule Çeviker Ay, psikolojik baskı, tehdit ve zorlama gibi davranışların da şiddet kapsamında değerlendirildiğini vurgulayarak, ulusal ve uluslararası araştırmaların şiddetin değişen biçimlerle varlığını sürdürdüğünü gösterdiğini söyledi. Ay, kendi yaşamından örnekler paylaşarak toplumsal rollerin sorgulanmasının farkındalık açısından önemine değindi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca bireysel tutumları değil, toplumsal zihniyetin dönüşümünü gerektirdiğini belirtti.

hukuk, sorumluluk ve hakların korunması:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, kadına yönelik şiddetin günümüzde hala önemli bir toplumsal sorun olmaya devam etmesinin üzüntü verici olduğunu ifade etti. Koç, kadınların bireysel hak ve özgürlüklerinin korunmasının önemine dikkat çekerek şiddetin önlenmesinde toplumsal ahlak anlayışının geliştirilmesi, bireysel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi ve caydırıcı hukuki yaptırımların gerekliliğini vurguladı.

panel sunumları: bulgular ve öneriler:

korumacı cinsiyetçiliğin görünmeyen etkisi:

Arş. Gör. Dr. Başak Gençtürk Oğhan, "Gözden Kaçanlar: Kadına Yönelik Şiddetin Sosyal Psikolojisi" başlıklı sunumunda, kadınların tarih boyunca farklı toplumsal kalıplar içinde değerlendirildiğine dikkat çekti. Sosyal psikoloji literatüründen hareketle düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik kavramlarını anlattı ve olumlu gibi görünen koruyucu tutumların bile toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirebileceğini söyledi. Oğhan, cinsiyetçi düşünce kalıplarının erken yaşlarda gelişebildiğini belirterek eğitim ve farkındalık çalışmalarının bu kalıpları dönüştürmede etkili olacağını, gündelik dilin ve davranışların sorgulanmasının önemini vurguladı.

olumlu babalık yaklaşımı ve aile içi iletişim:

Psikolog Ersan Şimşek ise "Bir İlişki Modeli: Şiddetin Önlenmesinde Olumlu Babalık" başlıklı sunumunda aile içi iletişim, güvenli bağlanma ve değişen ebeveynlik rollerini değerlendirdi. Şimşek, çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde ebeveyn tutumlarının belirleyici olduğunu belirtti ve olumlu babalığın yalnızca temel ihtiyaçların karşılanması değil, sevgi, ilgi, sorumluluk ve sağlıklı iletişimle gelişen bir süreç olduğunu kaydetti.

Panelde, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde toplumsal farkındalığın, eğitimin, adil ilişkilerin ve sağlıklı aile iletişiminin önemi tekrarlandı. Oturum, konuşmacılara teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi; katılımcılar panelde ortaya konan yaklaşım ve önerilerin eğitim ve politika zeminiyle desteklenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

DÜZCE’DE 25 KASIM KAPSAMINDA DÜZENLENEN PANELDE, KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN PSİKOLOJİK VE TOPLUMSAL BOYUTLARI, CİNSİYETÇİ KALIPLAR, OLUMLU BABALIK VE ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE FARKINDALIĞIN ÖNEMİ ELE ALINDI.