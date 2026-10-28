Cumhuriyetin 103. yılı Adıyaman'da çelenk ve saygı töreniyle anıldı

törenin yapıldığı alan:

Adıyaman Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı önünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sundu. Tören, çelenklerin anıta konulması ile başladı ve resmi protokolün yer aldığı bir düzen içinde gerçekleştirildi.

çelenk sunumu ve anma:

Programa Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Adıyaman Belediyesi adına çelenkler sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve daha sonra İstiklal Marşı okundu.

katılımcılar ve törenin sonu:

Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Abdullah Küçük, Garnizon Komutanı Albay Zeynel Vatan, Belediye Başkan Vekili Burak Binzet ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Tören, çelenk sunma programının tamamlanmasıyla sona erdi.

ADIYAMAN’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.