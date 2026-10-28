Cumhuriyetle açılan yollar: kadınların eğitim ve bilimdeki yeri

Selçuk Yaşar Kampüsü'nde tören ve konferans

Yaşar Üniversitesi, Cumhuriyetin 103'üncü yılı kutlamalarını Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen tören ve söyleşilerle sürdürdü. Etkinliklerin merkezinde "Cumhuriyet ve Kadın: Eğitimden Bilime" başlıklı konferans yer aldı; konuşmalar cumhuriyetin kazanımlarını, kadınların toplumsal yaşam ve akademideki rollerini ve üniversitenin bu değerleri yaşatma sorumluluğunu ele aldı.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller törende, cumhuriyetin eşit yurttaşlık, özgür düşünce, akıl ve bilim temelinde yükseldiğini vurguladı. Kandiller, "Bugün bizler için son derece doğal olan bu değerler, 103 yıl önce büyük bir mücadele ve cesaretle kazanıldı. Cumhuriyetin önemini, yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeleri gözlemlediğimizde çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

Konuşmasında Atatürk’ün sözünü hatırlatan Kandiller, "Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister" ifadesine atıf yaptı ve Yaşar Üniversitesi olarak etik değerlere bağlı, sorgulayan, düşünen ve üreten bireyler yetiştirme hedeflerini yineledi.

Rektör Kandiller, geçen yıl kampüste yaşanan başarıları örnek göstererek spor, sanat, araştırma ve öğrenci projelerindeki ilerlemelerin cumhuriyet ülküsüne bağlılığın somut yansımaları olduğunu belirtti ve "Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı kutlu olsun" diyerek Atatürk ve cumhuriyete hizmet edenleri saygı ve minnetle andı.

cumhuriyetle yükselen kadınlar:

Konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Yücel Öztürkoğlu ise cumhuriyetin kadınların eğitimden bilime, akademiden toplumsal yaşama kadar pek çok alanda yer almasının önünü açan dönüştürücü etkisini detaylandırdı. Öztürkoğlu, kendi akademik yolculuğunu örnek vererek cumhuriyet devriminin kişisel ve toplumsal etkilerini aktardı.

Öztürkoğlu, konuşmasında şu tespitleri paylaştı: "Bugün bir üniversitede kürsüye çıkabiliyorsam, bilimsel çalışmalar yapabiliyorsam, öğrencilerin hayatına dokunabiliyorsam ve sorumluluk alıp karar süreçlerine katılabiliyorsam, bütün bunların arkasında cumhuriyet devrimi var." Bu vurguyla, cumhuriyetin kadınlara sağladığı eğitim ve meslek edinme imkanlarının yalnızca bireysel kazanım olmadığını; sonraki nesillere ilham ve imkan aktaran bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Öztürkoğlu, üniversitenin misyonunu 'Bilim, Birlik, Başarı' mottosuyla ilişkilendirdi ve bu üç başlığın cumhuriyetin aydınlanma ideallerini bugüne taşımada yol gösterici olduğunu belirtti. Bilim başlığı altında akıl ve sorgulamanın önemini; Birlik başlığı altında farklı düşüncelerin ve yeteneklerin ortak amaç etrafında buluşmasının gerekliliğini; Başarı başlığı altında ise topluma katkı sunmanın, gençlerin önünü açmanın başarı sayılması gerektiğini anlattı.

sanat ve ritimle kutlama:

Tören boyunca akademik konuşmaların yanı sıra kültürel programlar da dikkat çekti. Yaşar Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oratoryo 'Karanlıktan Aydınlığa' izleyenlerden büyük beğeni aldı ve etkinliğe duygusal bir zemin sağladı.

Ayrıca İzmir Özel Türk Koleji (İTK) Bandosu'nun seslendirdiği marşlar ve şarkılara katılımcılar Türk bayraklarıyla eşlik etti. Bu ortak ritim ve görsel birliktelik, törenin hem kutlama hem de toplumsal değerleri hatırlatma boyutunu güçlendirdi.

Yaşar Üniversitesi'ndeki program, cumhuriyetin temel ilkelerinin hem söylem hem pratik düzeyde nasıl yaşatılabileceğine dair örnekler sundu. Konferans ve tören, kadınların eğitim ve bilimdeki yerinin önemini bir kez daha öne çıkarırken üniversitenin bu mirası koruma ve sonraki kuşaklara aktarma yükümlülüğünü de yeniden teyit etti.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. LEVENT KANDİLLER