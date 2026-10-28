Kuzeydoğu Anadolu'da inovasyon odaklı turizm yol haritası tamamlandı

Çalıştay serisi Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da tamamlandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi çalışmaları kapsamında düzenlenen çalıştaylar Bayburt, Erzincan ve Erzurum'da tamamlandı. Toplantılar bölge aktörlerini bir araya getirerek mevcut turizm potansiyelinin ve gelişim alanlarının değerlendirilmesini sağladı.

Çalıştaylarda ele alınan başlıca konular:

Çalıştaylara kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Görüşmelerde bölgenin mevcut turizm imkânları ile birlikte yenilikçi proje önerileri tartışıldı ve turizmin geliştirilmesine yönelik somut fikirler paylaşıldı.

Çıktıların rapora ve destek programlarına yansıtılması:

Toplanan görüş ve öneriler, İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi Raporu'nun hazırlanmasında kullanılacak. Çalıştay çıktılarının ilerleyen dönemde oluşturulacak destek programlarına kaynaklık etmesi bekleniyor ve rapor, bölgesel politika ile uygulama adımlarına temel oluşturacak.

KUDAKA’NIN TURİZM STRATEJİSİ ÇALIŞTAYLARI TAMAMLANDI