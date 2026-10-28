Kayseri'de afetlere karşı teknik ve bilimsel iş birliği

kente yön veren protokolün ana hatları:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kayseri İl Koordinasyon Kurulu arasında imzalanan Teknik, Bilimsel ve Mesleki İş Birliği Protokolü, kentin afet riskleriyle mücadele kapasitesini artırmayı hedefliyor. Protokol, Başkanlık Toplantı Salonu'nda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Süleyman Varol tarafından imzalandı. Başkan Büyükkılıç, iş birliğinin Kayseri’nin güvenli ve sürdürülebilir geleceğine katkı sunmasını diledi.

protokolün kapsamı:

İş birliği, afet öncesi risk azaltma çalışmaları, afet ve acil durumlarda teknik destek sağlanması ile afet sonrası iyileştirme ve yeniden yapılanma süreçlerini kapsıyor. Ayrıca, afet müdahalelerine ilişkin faaliyetlerin ilgili mevzuat ve afet müdahale planları doğrultusunda, yetkili kurumların koordinasyonunda yürütülmesi öngörülüyor. Bu yaklaşım, teknik doğruluk ve kurumsal uyum ilkelerini ön plana çıkarıyor.

sivil katılım ve eğitimler:

Protokol kapsamında, TMMOB koordinasyonunda gönüllülük esasına dayalı bir "Teknik Uzman ve Gönüllü Havuzu" oluşturulması amaçlanıyor. Belediyelerin personeli, meslek odası üyeleri, teknik personel, gönüllüler ve öğrenciler için ortak eğitim programları düzenlenebilecek. Çalıştaylar, seminerler, saha uygulamaları ve tatbikatlarla afet bilinci ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi planlanıyor.

beklentiler ve kurumsal hedefler:

Protokol, meslek odalarının bilgi ve deneyimini yerel yönetimlerle buluşturarak, Kayseri’nin afetlere hazırlık kapasitesini artırmayı ve güvenli yaşam alanlarını desteklemeyi amaçlıyor. Metinde belirtilen temel ilkeler arasında bilimsellik, meslek etiği, katılımcılık ve kurumlar arası koordinasyon yer alıyor.

TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Süleyman Varol, yapılan iş birliğine ilişkin olarak şunları söyledi: "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanımız Sayın Gonca Arın ile kentimizin afetlere karşı daha dirençli hâle gelmesi için zaten koordinasyon ve uyum içerisinde çalışıyoruz. İmzalamış olduğumuz protokolle mevcut iş birliğimizi daha da güçlendirerek meslek odalarımızın bilgi birikimini ve teknik uzmanlığını afet öncesi hazırlık, risk azaltma, eğitim ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına daha etkin şekilde dâhil etmeyi hedefliyoruz. Kayseri’mizin daha güvenli bir geleceğe hazırlanması adına önem taşıyan bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve Sayın Gonca Arın’a teşekkür ediyorum."

İmzalanan protokolün, Kayseri’nin afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalara teknik ve bilimsel destek sağlaması, mesleki uzmanlığı ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirmesi ve kentin dirençli şehir vizyonuna katkı sunması bekleniyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TMMOB KAYSERİ İL KOORDİNASYON KURULU ARASINDA İMZALANAN TEKNİK, BİLİMSEL VE MESLEKİ İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İLE KENTİN AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI, TEKNİK UZMANLIK KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AFETLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ BİR ŞEHİR OLUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR. BAŞKAN DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, İŞ BİRLİĞİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLEYEREK KAYSERİ’NİN GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİNE KATKI SUNACAK ORTAK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.