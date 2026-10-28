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Hakkari'de haftalık sigara bırakma desteği başladı

Hakkari Devlet Hastanesi'nde hizmete giren Sigara Bırakma Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyenlere her salı günü tıbbi ve danışmanlık desteği sunacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hakkari'de haftalık sigara bırakma desteği başladı

Hakkari Devlet Hastanesi'nde yeni poliklinik

Hakkari Devlet Hastanesi'nde hizmete açılan Sigara Bırakma Polikliniği, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Hastaneden yapılan duyuruda polikliniğin düzenli olarak hizmet vereceği bildirildi.

hizmet günleri ve amaçları:

Duyuruya göre poliklinik her salı günü randevu ve başvuru kabul edecek. Kurum, sigarayı bırakma sürecinde vatandaşlara rehberlik etmenin ve süreci kolaylaştıracak yönlendirmeler sunmanın hedeflendiğini vurguladı.

başvuru çağrısı:

Yetkililer, sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmanın önemine dikkat çekerek vatandaşları polikliniğe başvurmaya ve ilk adımı atmaya davet etti. Sigara Bırakma Polikliniği ile ilgili bilgilendirmenin hastane duyuruları aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

HAKKARİ DEVLET HASTANESİNDE, SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA DESTEK SUNMAK AMACIYLA SİGARA...

HAKKARİ DEVLET HASTANESİNDE, SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA DESTEK SUNMAK AMACIYLA SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ HİZMETE AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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