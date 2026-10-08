CW Enerji'den entegre atılım: Fortune 500'de 63 basamakla 236. sırada

Fortune 500'de kayda değer yükseliş:

CW Enerji, satış gelirlerindeki artışın katkısıyla Fortune 500 Türkiye 2025 listesinde bir önceki yıla göre 63 basamak birden yükselerek 236. sıraya yerleşti. Bu sıçrama, şirketin operasyonel performansındaki iyileşme ve iş hacmindeki büyümenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, bu başarının firmanın uzun vadeli stratejisinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Strateji ve yatırımlar:

Sarvan, şirketin yalnızca kısa vadeli hedeflere değil, enerji sektörünün geleceğine odaklandığını vurguladı: "Kurulduğumuz günden bu yana üretim, teknoloji, AR-GE ve inovasyonu odağımıza alarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz." Açıklamada sürdürülebilir büyüme, yerli üretimi güçlendirme ve yüksek katma değer yaratma hedeflerinin şirket politikalarının merkezinde olduğu ifade edildi.

Şirketin yükselişinde; üretim altyapısına yapılan yatırımlar, teknoloji ve inovasyona ayrılan kaynaklar ile iş hacmi artışının bir araya gelmesi etkili oldu. Sarvan, başarının arkasında "güçlü bir ekip ve ortak bir hedef" olduğunu belirterek, elde edilen sonucun çalışanların emeğinin ve iş ortaklarının güvencinin bir yansıması olduğunu söyledi.

Entegre üretim ve gelecek vizyonu:

CW Enerji, güneş hücresi üretiminden güneş paneline, alüminyum ve diğer entegre üretim süreçlerinden enerji depolama sistemlerine kadar uzanan geniş bir değer zinciri kurduğunu açıklıyor. Şirketin hedefi, enerjinin üretiminden depolanmasına ve yönetimine kadar tek noktadan çözümler sunan bir ekosistem oluşturmak olarak tanımlanıyor.

Sarvan bu vizyonu şöyle özetledi: "Hedefimiz, yalnızca enerji teknolojileri üreten bir şirket olmanın ötesinde, enerjinin üretiminden depolanmasına, yönetiminden günlük yaşamın her alanında kullanımına kadar tüm ihtiyaçlara tek noktadan çözüm sunan güçlü bir enerji ekosistemi oluşturmak." Bu yaklaşımla şirket, mühendislik yetkinliğini ve yaygın hizmet ağını birleştirerek enerjiyi daha erişilebilir, verimli ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Fortune 500 Türkiye'deki 63 basamaklık yükseliş, CW Enerji'nin uzun vadeli yatırım stratejisinin, üretim kapasitesinin arttırılmasının ve teknoloji odaklı büyümesinin somut bir sonucu olarak görülüyor. Yönetim, bu ivmeyi koruyarak istihdam, yerli üretim ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyor.

Sonuç olarak şirket yetkilileri, elde edilen başarının hem mevcut performansın hem de geleceğe yönelik planların doğruluğunun bir teyidi olduğunu belirtiyor ve daha büyük hedeflere doğru adımlarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade ediyorlar.

CW ENERJİ, SATIŞ GELİRLERİNDEKİ ARTIŞIN DA KATKISIYLA FORTUNE 500 TÜRKİYE 2025 LİSTESİ'NDE BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 63 BASAMAK YÜKSELEREK 236. SIRAYA YERLEŞTİ.