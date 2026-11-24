Antalyayı merkeze değil herkese hizmetle büyütme sözü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) Başkan Berkay Bahar’ın ilk meclis toplantısında ortaya koyduğu yol haritası, kentin yalnızca kıyı şeridine odaklanmayan, tüm ilçeleri kapsayan bir kalkınma anlayışını merkeze aldı. Bahar, katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuşmasında hem kurum içi şeffaflık vaat etti hem de kent gündemindeki öncelikleri sıraladı.

göreve başlarken beklenti ve yaklaşım:

Seçim sürecinde kendilerine verilen destek için teşekkür eden Berkay Bahar, 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajını iletti ve kurumun üyeleriyle doğrudan iletişim kurma vaadini yineledi. Bahar, bir üyenin derdini yıllarca anlatmasının artık teselli değil, mutlak çözüm beklentisi doğurduğunu belirterek, üyelerin kendisine doğrudan ulaşmasını istedi: Bugün bu göreve başlarken, bana oy vermemiş bir üyeme özellikle seslenmek istiyorum. Yarın bir işiniz olduğunda, aklınızdan ’Acaba benim telefonumu açar mı?’ diye geçmesin. Açacağım.

Yönetim anlayışını şeffaflık ve erişilebilirlik üzerine kuracağını vurgulayan Bahar, yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte ilk günden itibaren bu davranışları sergilediklerini söyledi ve meclis üyelerinden de aynı gayreti talep etti.

antalyanın ekonomik hedefleri ve cop31 değerlendirmesi:

Bahar, Antalya’nın coğrafi konumu, iklimi, insan kaynağı ve uluslararası bağlantılarının sunduğu fırsatlara dikkat çekti ve kentin turizm, tarım ve sanayideki birikimini daha üst seviyeye taşımayı hedeflediğini ifade etti. Peki, neden daha iyisini yapmayalım? sorusunu yönelterek Antalya’yı sadece Türkiye’nin değil dünyanın güçlü ekonomi ve yaşam merkezlerinden biri haline getirme hedefine vurgu yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Expo alanında düzenlenen COP31 organizasyonuna ilişkin değerlendirmesinde Bahar, etkinliğin ölçeğine işaret etti: liderler zirvesine 100’ü aşkın dünya lideri katıldı, konferansa kayıt yaptıranların sayısı 200 bini aştı. Türkiye’nin 26 milyar doları aşan yeşil yatırım için ortaklık anlaşmaları imzaladığını hatırlatan Bahar, ATSO ekibinin Bakan Murat Kurum ile COP31 Yeşil Bölge açılışına katıldığını, ayrıca Cumhurbaşkanı’nın teşrifleriyle düzenlenen COP31 TOBB Gala Yemeği ve TOBB İş ve Yatırım Zirvesi’nde kamu, finans ve iş dünyası temsilcileriyle buluştuklarını aktardı.

Expo alanının 2016’dan sonra atıl kaldığını, şimdi ise Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı şekilde alanın fuar ve kongre merkezine dönüştürülmesinin Antalya için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bahar, Antalya’nın 41 ülkeden doğrudan uçuş bağlantısı, yüksek konaklama kapasitesi ve fuar organizasyonlarındaki deneyimi dikkate alındığında dünya çapında bir fuar ve kongre merkezi olmasının gerçekçi bir hedef olduğunu vurguladı.

nüfus dengesizliği ve ilçelere öncelik:

Bahar, 2008’deki Büyükşehir Yasası’ndan bu yana Antalya nüfusunun yüzde 50 arttığını belirterek ilin hem iç hem dış göç aldığını, ancak bu artışın ilçeler arasında düzensiz dağıldığını aktardı. Bazı ilçelerdeki nüfus artış oranlarını örnekleyen Bahar, Korkuteli yüzde 18, Gazipaşa yüzde 14, Elmalı yüzde 9 artış gösterirken; Akseki’de yüzde 33, Gündoğmuş’ta yüzde 25 ve İbradı’da yüzde 18 gerileme yaşandığını paylaştı.

Bu dengesizliğin altyapı, yol ve kaynak dağılımında sorunlara yol açtığını belirten Bahar, ATSO olarak ilçelere yönelik yatırımlar, organizasyonlar ve destek programlarıyla nüfus artışını yeniden teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi. Antalya’yı sadece merkeze hapsedersek hepimiz kaybederiz uyarısında bulunan Bahar, önümüzdeki dönemde ilçelerin kalkınmasına paralel iş ve konut yatırımlarını önemseyeceklerini ifade etti.

Toplantının genel mesajı, Antalya için kapsayıcı bir büyüme ve erişilebilir bir yönetim anlayışı oldu. Berkay Bahar ve yönetiminin hedefi, yalnızca kısa vadeli çıkarlar yerine uzun soluklu, ilçeleri de içine alan bir planla kent ekonomisini güçlendirmek ve üyelerin sorunlarına hızlı, doğrudan çözümler üretmek olarak özetlenebilir.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NDA (ATSO) BERKAY BAHAR BAŞKANLIĞINDA İLK MECLİS TOPLANTISI DÜZENLENDİ.