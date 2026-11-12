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CW SolarCell’in yeşil dönüşüm başarısı ihracat ödülüyle taçlandı

CW Energy iştiraki CW SolarCell, Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki törende BAİB tarafından Yeşil Dönüşüm İhracat Ödülü’ne layık görüldü.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:58

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EDİTÖR: Aslı Han

CW SolarCell’in yeşil dönüşüm başarısı ihracat ödülüyle taçlandı

CW SolarCell’e BAİB’den yeşil dönüşüm ihracatı ödülü verildi:

İhracatın Yıldızları Ödül Töreni kapsamında düzenlenen törende, CW Energy iştiraki CW SolarCell Yeşil Dönüşüm İhracat Ödülü’nü aldı. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar de katıldı.

ödül gerekçesi ve şirketin stratejisi:

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından verilen ödül, CW SolarCell’in yenilenebilir enerji teknolojileri alanındaki üretim faaliyetleri ve yeşil dönüşüme katkıları dikkate alınarak verildi. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, şirketin sürdürülebilir üretim, yüksek teknoloji ve ihracat odaklı büyümenin temel stratejik öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Sarvan, "Dünyada enerji dönüşümü hız kazanırken yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve uluslararası pazarlara sunulması her geçen gün daha fazla önem kazanıyor" sözleriyle şirketin bu sürece etkin katılım hedefini öne çıkardı ve CW SolarCell’in ödüle layık görülmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

entegrasyon, üretim altyapısı ve hedefler:

Sarvan, CW Grubu çatısı altında uçtan uca entegre bir üretim ekosistemi kurduklarını anlattı. Açıklamada güneş hücresinden yüksek verimli güneş panellerine, alüminyum çerçeve ve montaj sistemlerinden EVA, EPE ve POE gibi panel üretiminde kullanılan kritik bileşenlere kadar geniş bir üretim altyapısına sahip oldukları ifade edildi.

Ayrıca bu üretim altyapısının enerji depolama sistemleri, elektrikli araç şarj çözümleri, ısı pompaları ve akıllı enerji yönetim teknolojileriyle desteklendiği; enerjinin üretiminden depolanmasına ve yönetimine uzanan bir ekosistem hedeflendiği vurgulandı. Bu kapsamda, üretimin farklı aşamalarını kendi bünyesinde gerçekleştirme kabiliyetinin kalite standartlarını ve uluslararası rekabet gücünü güçlendirdiği belirtildi.

Ödül töreninde, CW SolarCell adına ödülü alan CW Enerji Yönetim Kurulu Temsilcisi Nihan Demirtaş Taylan, güçlü üretim altyapısı, ileri teknoloji yatırımları ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımla ülkenin yenilenebilir enerji potansiyelini dünya pazarlarına taşımaya devam edeceklerini söyledi. Taylan, bu ödülün yerli yüksek teknoloji üretimi ve sürdürülebilir ihracat hedeflerine ilişkin önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

Şirket yetkilileri, bu tür ödüllerin hem kurumsal itibar hem de uluslararası pazarlarda pazar açma açısından değer taşıdığını belirterek, Türk mühendisliğinin ve yerli üretimin katma değer yaratma hedefiyle yeni pazarlarda büyümeye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

TÜRKİYE VE AVRUPA’NIN ÖNDE GELEN FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELİ VE HÜCRE ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ OLAN CW...

TÜRKİYE VE AVRUPA’NIN ÖNDE GELEN FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELİ VE HÜCRE ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ OLAN CW ENERJİ’NİN İŞTİRAKİ OLAN VE HÜCRE ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN CW SOLARCELL BAİB TARAFINDAN YEŞİL DÖNÜŞÜM İHRACAT ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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