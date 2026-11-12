Kentsel dirençlilik ve sosyal konutla Türkiye modeli COP31 sahnesinde

Kurum'un COP31 sunumu ve ana mesajları:

COP31 Başkanlığı görevini yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi kapsamındaki 'Kentsel Dirençlilik, İklim Değişikliğine Uyum ve İklim Eylemi Liderler Etkinliği'nde Türkiye'nin uygulamalı şehircilik deneyimini ve sosyal konut başarısını dünya liderlerine aktardı. Kurum, şehirlerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli hale getirilmesinde pratik adımların önemine dikkat çekti.

SURFF ve uluslararası iş birliği:

Kurum, COP31'in Eylem Gündemi'nde Türkiye tarafından sunulan Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Mekanizması (SURFF)'ün örnek teşkil ettiğini belirtti. Eylül ayında New York'ta başlatılan SURFF ile şehirlerin önceliklerini yatırım yapılabilir projelerle eşleştirme hedefleniyor. Kurum, mekanizmanın İLBANK, BM-Habitat ve Dünya Bankası iş birliğiyle uygulamaya konulduğunu ve Antalya'da bu birikimi daha somut ortaklıklara dönüştürme niyetini vurguladı.

Asrın İnşa Seferberliği: yeniden inşa ve bütüncül yaklaşımlar:

Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yarattığı ihtiyaçla Asrın İnşa Seferberliği kapsamında 2 yıl içinde 455 bin konut, köy evi ve iş yerinin tamamlanıp teslim edildiğini hatırlattı. Sürecin yalnızca konut üretimiyle sınırlı kalmayıp yollar, altyapı, meydanlar ve çarşıların da yeniden inşa edildiğini; tarihi doku, mahalle kültürü ve şehir hafızasının korunmasına özen gösterildiğini ifade etti.

Hatay'dan başlayan 'Dirençli Şehirler' yaklaşımı:

Hatay'da başlatılan 'Dirençli Şehirler' buluşmalarının, afet sonrası toparlanmadan kalıcı dönüşüme uzanan bir yol haritası sunduğunu söyleyen Kurum, Mayıs'taki çalıştayla başlayan ortak iradenin Ağustos'ta Ankara'da belediyelerle de paylaşıldığını aktardı. Konuşmada su kayıplarının ölçülmesi, enerji ve atık yönetiminin geliştirilmesi ile mahalle ölçeğinde risklerin belirlenmesi gibi uygulamaya dönük adımlar ön plana çıkarıldı.

sosyal konut hamlesi ve hedefler:

COP31 Başkanı Kurum, şehirlerin güçlenmesinin bir diğer unsurunun herkesin güvenli ve erişilebilir konuta kavuşması olduğunu belirtti. TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut üretildiğini, bu konutların Sıfır Atık uyumlu, ısı yalıtımlı ve çevreye duyarlı malzemelerle inşa edildiğini vurguladı. Ayrıca Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin yeni sosyal konut için çalışmaların sürdüğü ve İstanbul'da kiralık sosyal konut modelinin hayata geçirildiği paylaşıldı.

uyum finansmanı ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi:

Kurum, iklim değişikliğine uyum finansmanının yeterli, öngörülebilir ve erişilebilir olması gerektiğini söyledi. Uyumun aynı zamanda bir dayanışma meselesi olduğuna dikkat çeken Kurum, hibeler ve uygun koşullu kaynakların yerel ihtiyaçları gözetmesi gerektiğini; küçük ve orta ölçekli şehirlerin teknik bilgi, risk verisi ve proje hazırlama desteğine erişiminin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Finans kuruluşlarına, uyum yatırımlarını değerlendirirken önlenen kayıpları ve sağlanan toplumsal faydayı dikkate almaları çağrısında bulundu.

Program, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago'nun moderatörlüğünde ve Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach'ın katılımıyla Akdeniz Salonu'nda gerçekleşen oturumlarla devam etti. Açılış konuşmaları sonrasında Ulusal Uyum Planları'nın uygulanması, yerel yönetimlerin iklim finansmanına erişimi, yatırım yapılabilir kentsel dirençlilik projeleri ve iklim dirençli altyapı konuları ele alındı.

Kurum, konuşmasını Antalya'dan dünya liderlerine şu çağrıyla sonlandırdı: Hiç kimse, güvenli ve dirençli şehirleri bir ayrıcalık zannetmesin. Bunlar, her toplumun hakkı, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bakan Kurum, COP31'de Türkiye’nin sosyal konut başarısını dünya liderlerine anlattı