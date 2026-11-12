Muğla'da küçük müzisyenlere orkestra fırsatı

Muğla Büyükşehir Çocuk Senfoni Orkestrası projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, müzikle erken buluşmayı teşvik etmek ve genç yeteneklerin gelişimini desteklemek amacıyla Çocuk Senfoni Orkestrasını hayata geçiriyor. Proje, çocuklara birlikte müzik yapma deneyimi sunarak kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamayı hedefliyor.

Başvurular ve seçmeler:

Orkestrada yer almak isteyen 7-17 yaş aralığındaki çocuklar, 15 Kasım-15 Aralık 2026 tarihleri arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'ne ücretsiz başvuruda bulunabilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek seçmelerle orkestrada yer alacak öğrenciler belirlenecek.

Hedefler ve yürütme:

Proje kapsamında çocukların müzik yeteneklerinin keşfedilmesi, sanatsal becerilerinin geliştirilmesi ve orkestra deneyimi kazanmaları öncelikli hedefler arasında. Erken yaşta müzik kültürü edinme ve ortak üretim süreçlerine katılımın, katılımcıların özgüven ve ekip çalışması becerilerini güçlendirmesi bekleniyor.

Detaylı bilgi ve başvuru koşulları için www.mugla.bel.tr adresi veya 444 48 01 numaralı çağrı merkezinin 1931-1933 dâhili hatları üzerinden ulaşılabilir.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, SANAT VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, ÇOCUKLARIN SANATLA BULUŞMASINI SAĞLAMAK VE MÜZİK ALANINDAKİ GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASINI HAYATA GEÇİRİYOR.