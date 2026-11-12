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Yeşil vatanı büyütme çalışmasında 600 milyon fidan ve tohum hedefine ulaşıldı

İbrahim Yumaklı, 11 Kasım etkinlikleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir yılda 600 milyon fidan ve tohum dikimi hedefine ulaşıldığını duyurdu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeşil vatanı büyütme çalışmasında 600 milyon fidan ve tohum hedefine ulaşıldı

Yeşil vatanı büyütme çalışmasında 600 milyon fidan ve tohum hedefine ulaşıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamındaki çalışmalara ilişkin sosyal medya paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlenen bir yılda 600 milyon fidan ve tohum dikimi hedefine ulaşıldığını bildirdi.

çalışmanın kapsamı:

Yumaklı, paylaşımında söz konusu gün ve dönem içinde milyonlarca fidanın daha toprakla buluşturulduğunu belirtti. Hedefin gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan vatandaşlara, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Bakan, sürecin geniş tabanlı bir katılımla yürütüldüğünü vurguladı.

geleceğe dönük kararlılık:

Bakan Yumaklı, bu başarıyı Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış anlayışıyla yorumlayarak Yeşil Vatanı büyütme çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. Açıklamada, elde edilen sonucun ağaçlandırma politikasının sürekliliği ve toplum katılımının önemi bakımından taşıdığı değere dikkat çekildi.

Yapılan duyuruda hem sembolik hem de somut adımların bir araya geldiği uygulamaların devam edeceği ve önümüzdeki dönemde benzer etkinliklerle alan çalışmasının sürdürüleceği belirtildi.

Bakan Yumaklı: &quot;600 milyon fidan ve tohum hedefine ulaştık&quot;

Bakan Yumaklı: "600 milyon fidan ve tohum hedefine ulaştık"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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