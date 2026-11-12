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Osmaniye'nin Dervişiye yolu Aslaniye köyü mevkiinde minibüs tarlaya devrildi: 14 işçi yaralandı

Osmaniye Dervişiye yolu Aslaniye köyü mevkiinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tarlaya devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 18:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Osmaniye'nin Dervişiye yolu Aslaniye köyü mevkiinde minibüs tarlaya devrildi: 14 işçi yaralandı

Osmaniye'nin Dervişiye yolu Aslaniye köyü mevkiinde minibüs tarlaya devrildi

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 80 AIR 404 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Aslaniye köyü mevkiinde tarlaya devrildi. Kazada minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve güvenlik:

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin yapılacak tespitlerin ardından açıklama yapılacağını bildirdi.

Osmaniye’de tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya devrildi: 14 yaralı

Osmaniye’de tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya devrildi: 14 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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