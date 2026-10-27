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D-100 kara yolunda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi

Kocaeli Körfez'de D-100 kara yolunda durdurulan araçlarda yapılan geniş çaplı aramada 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

D-100 kara yolunda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi

Olayın detayları

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin D-100 kara yolunda durdurduğu bazı araçlarda yapılan aramalarda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Olayın adresi Körfez ilçesi olarak kaydedildi.

arama ve ele geçirilenler:

Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramalarda bulunan 25 yivsiz av tüfeği emniyet birimlerince kayda alındı ve delil niteliğinde muhafaza altına alındı.

soruşturma ve yakalamalar:

Operasyon sonucunda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü, ele geçirilen silahlar ve şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yürütülen bu tür denetimlerin silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik önleyici adımlar arasında olduğu vurgulanıyor.

KOCAELİ&#039;NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE DURDURULAN ARAÇLARDA YAPILAN ARAMADA 25 YİVSİZ AV TÜFEĞİ ELE...

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE DURDURULAN ARAÇLARDA YAPILAN ARAMADA 25 YİVSİZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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