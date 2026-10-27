Marmara'da gıda denetimleri sonucu mevzuata uymayan işletmelere yaptırım

Marmara ilçesinde yürütülen denetimlerin özeti

Marmara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki gıda işletmelerinde yürütülen denetimlerde halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini esas aldı. Yapılan kontroller risk esaslı denetim programı çerçevesinde gerçekleştirildi ve mevzuata uygun hareket etmediği tespit edilen işletmelere işlem yapıldı.

Denetim çerçevesi ve amaçları:

Denetimler, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla planlandı. Ekipler, hijyen, etiketleme, saklama koşulları ve genel mevzuata uygunluk gibi alanlarda inceleme yaptı. Bu çerçevede yapılan tespitler, işletmelerin düzeltici adımlar atması ve gerektiğinde idari süreçlerin işletilmesi için belgelendi.

İhlal tespitleri ve uygulanan yaptırımlar:

Kontroller sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı. Uygulanan yaptırımların amacı, eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve tekrarlayan ihlallerin önüne geçmektir. Yetkililer denetimlerin sürdürüleceğini ve halk sağlığının korunmasının öncelik olmaya devam edeceğini belirtti.

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